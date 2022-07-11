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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Petroecuador покупает у Trafigura 2,24 млн барр. дизтоплива

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Нефтяная компания Petroecuador импортирует 2,24 млн баррелей дизельного топлива премиум-класса, купленного у Trafigura за $321 млн.

По сообщению Petroecuador, Trafigura Pte выиграла соответствующий тендер 7 июля, предложив премию за совершение сделки в $5,62 за баррель. Как ожидается, восемь партий топлива по 280 тыс. барр. (+2%) поступят в страну с июля по сентябрь этого года, при этом первая поставка будет в период с 3 по 5 августа.

К участию в торгах были приглашены 42 компании из реестра поставщиков Управления международной торговлей Petroecuador, из них три подали заявки: сингапурские Trafigura Pte. Ltd. и BB Energy (Asia) PTE. Ltd. ($6,59/б) и американская Tartan Oil LLC. ($6,78).

Генеральный директор Petroecuador Итало Седеньо отметил, что 18-дневные протесты в республике из-за цен на топливо, которые парализовали отрасль, не повлияли на тендерный процесс.

В июне этого года организация коренных жителей CONAIE устроила акции протеста, потребовав снижения цен на топливо. Правительство готово было вести переговоры, но отказалось от увеличения субсидий на нефтепродукты. Из-за протестующих, блокировавших месторождения, Petroecuador объявила форс-мажор, а производство нефти было остановлено.

В настоящее время компания практически полностью восстановила добычу, доведя ее до 382,392 тыс. баррелей в сутки, в то время как во время протестов уровень не превышал 260 тыс. б/с.

Petroecuador Trafigura
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