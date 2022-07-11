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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Инвесторы ждут квартальных отчетов компаний для оценки вероятности глобальной рецессии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Глобальные инвесторы с нетерпением ждут публикации корпоративных отчетностей за второй квартал, чтобы посмотреть, как компании справляются с такими серьезными вызовами, как рекордная инфляция, надвигающаяся рецессия, энергетический кризис в Европе и падение курса евро до паритета с долларом, пишет агентство Bloomberg.

При этом аналитики финансовых компаний в целом с оптимизмом смотрят на перспективы корпоративных прибылей, тогда как макростратеги настроены более скептично.

"Странно видеть, что, когда все говорят о возможной рецессии, аналитики повышали свои прогнозы для прибылей компаний в последние месяцы вместо их ухудшения, - сказала управляющий директор Van Lanschot Kempen Аннека Треон. - Все это не дает четкой картины, и поэтому этот сезон отчетности будет крайне важным с точки зрения рентабельности и комментариев руководства компаний по поводу последних трендов на стороне спроса".

Эксперты сходятся в одном: энергетический сектор наверняка отчитается о рекордных прибылях на фоне скачка цен на нефть и природный газ, пишет Bloomberg. Аналитики в среднем ожидают, что прибыль энергетических компаний в индексе S&P взлетела втрое в прошлом квартале, тогда как в целом по индексу рост ожидается в районе 4%.

Аналитики Morgan Stanley также считают, что производители люксовых товаров находятся в более выигрышном положении благодаря сильному спросу, который позволяет им частично переносить возросшие расходы на потребителей. С другой стороны, в случае ухудшения ситуации в экономике покупатели могут перейти на более бюджетные товары. При этом производители продукции для масс-маркета традиционно отличаются более низкой маржой, на которую дополнительно давят возросшие расходы на сырье, транспортировку и электроэнергию.

Проблемы с коронавирусом в Китае могли стать дополнительной проблемой для многих компаний, которые получают значительную часть выручки в КНР. Это касается, в частности, сети кофеен Starbucks Corp. и производителя спортивных товаров Nike Inc.

Европейские компании столкнулись с давлением за счет падения курса евро, увеличившего стоимость импортируемой продукции. В первую очередь это относится к предприятиям коммунального сектора, а также сектора отдыха и туризма. Вместе с тем европейским экспортерам, включая автопроизводителей и химкомпании, девальвация европейской валюты окажется только на руку, отмечает аналитик Liberum Capital Йоахим Клемент.

В случае с Германией поддержка за счет экспорта может оказаться не столь выраженной, поскольку немецкие компании во многом зависят от китайских партнеров.

"Я опасаюсь, что преимущества слабого евро будут нивелированы ухудшением макроэкономической ситуации", - сказал инвестиционный директор Abrdn Джеймс Эти.

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