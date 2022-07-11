Импорт розничных товаров в США через порты в мае достиг исторического рекорда

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В мае объем импорта розничных товаров через крупнейшие контейнерные порты США вырос на 6% к апрелю и достиг 2,4 млн стандартных единиц, эквивалентных 20-футовым контейнерам (TEU), говорится в ежемесячном отчете Национальной федерации розничной торговли (NRF) и консалтинговой фирмы Hackett Associates.

Показатель стал рекордным для любого месяца за все время его подсчета, то есть с 2002 года. Предыдущий рекорд был установлен в марте - 2,34 млн TEU.

В июне импорт розничных товаров, как ожидается, вырастет на 4,8% в годовом выражении и составит 2,25 млн TEU. В первом полугодии показатель составит 13,5 млн TEU, повысившись на 5,4% относительно того же периода прошлого года, прогнозируют эксперты.

Во втором полугодии объем импорта может сократиться в годовом исчислении за счет высокой сравнительной базы, однако благодаря сильной динамике в первой половине года в 2022 году в целом ожидается рост относительно прошлого года. В 2021 году в США было импортировано рекордные 25,8 млн TEU розничных товаров.

"Объем грузооборота, как ожидается, останется высоким по мере приближения пикового сезона перевозок, и крайне важно, чтобы все порты функционировали с минимальными перебоями", - отметил вице-президент NRF по цепям поставок и таможенной политике Джонатан Голд.