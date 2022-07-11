Индекс МосБиржи снизился на 2,7% до уровня конца февраля на внешнем негативе

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал торги на этой неделе с отката на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также отсутствия внутренних драйверов роста; индекс МосБиржи опустился в район 2160 пунктов, обновив минимум с конца февраля, во главе с бумагами "Мобильных телесистем" (-12,8%) после отсечки дивидендов компании.

По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 2,7%, до 2162,34 пункта, индекс РТС подрос на 0,8%, до 1154,28 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,9%.

Доллар подешевел на 1,94 рубля до 58,98 рубля, днем курс поднимался до 61,88 рубля.

Акции "МТС" подешевели до 239,85 рубля, дивиденды за 2021 год - 33,85 рубля на акцию.

Также в понедельник подешевели акции Сбербанка (-4,9% и -3,6% "префы"), "Газпрома" (-4,6%), "Сургутнефтегаза" (-3,1% и -0,2% "префы"), ВТБ (-2,7%), "Норникеля" (-2,7%), "АЛРОСА" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "Татнефти" (-2,4%), "ММК" (-2,4%), UC Rusal (-2,4%), "Роснефти" (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Северстали" (-1,6%), АФК "Система" (-1,6%), расписки TCS Group (-1,6%), бумаги "Яндекса" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,3%), "Магнита" (-1,2%), "НЛМК" (-1,1%), "Московской биржи" (-0,8%), Polymetal (-0,3%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали расписки Ozon (+4,4%), акции ПАО "Полюс" (+1,3%), "Аэрофлота" (+0,4%).

Канада согласилась отправить в Германию принадлежащую "Газпрому" газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода "Северный поток 1", которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон. Он отметил, что разрешение на вывоз турбины было выдано после обстоятельных обсуждений с "европейскими друзьями и союзниками", а также Международным энергетическим агентством.

Ранее германские чиновники призвали Канаду найти способ вернуть подпавшую под санкции турбину, опасаясь, что Россия может под этим предлогом остановить газопровод "Северный поток 1" и не даст Германии заполнять свои газовые хранилища перед зимой.

Газопровод "Северный поток 1" остановился для планового обслуживания (по графику, плановый ремонт должен продлиться до утра 21 июля), свидетельствуют актуальные данные европейских газотранспортных операторов.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, снижение рынка возглавили бумаги "тяжеловесов": акции "Газпрома" просели на фоне новостей о технической остановке прокачки газа по "Северному потоку", также подешевели бумаги Сбербанка.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, индекс МосБиржи в понедельник спикировал в район февральских минимумов.

Основное давление на рынок оказали продажи в нефтегазовом и банковском секторах, другие "фишки" также показали повышенную волатильность, следуя за рыночной конъюнктурой. На текущей неделе прокачка газа через "Северный поток" не будет производиться, что вызывает опасения у инвесторов, и в том числе у европейских клиентов. Акции "Сургутнефтегаза" просели на фоне коррекции цен на нефть, а также восстановления позиций рубля к доллару. В то же время, несмотря на "медвежью" динамику металлургического сектора и цен на золото, ростом отличились бумаги золотодобытчиков, выступающие хедж-активом на фоне рыночного пессимизма.

Индекс МосБиржи может продолжить свое снижение в ходе ближайших торговых дней, с вероятностью теста минимумов закрытия 24 февраля, полагает Жильников.

По словам аналитика УК "Первая" Александры Овчинниковой, пессимистичный настрой в начале неделе отмечался на всех глобальных фондовых площадках из-за новых локдаунов в Китае и опасений относительно глобальной рецессии.

Нефть марки Brent продолжает консолидацию около $105-106 за баррель. В ближайшее время котировки останутся у текущих уровней в отсутствии значимых триггеров. Дальнейшее снижение ниже $100 за баррель выглядит маловероятным, поскольку страх рецессии уже заложен участниками рынка в текущие котировки. В то же время, рост нефтяных котировок также сдерживается укреплением доллара.

Во вторник на рынке акций РФ можно ожидать смешанной динамики, ориентир по индексу МосБиржи - 2150-2200 пунктов, по индексу РТС - 1100-1150 пунктов, полагает аналитик.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, индекс МосБиржи в понедельник возобновил снижение, переписав 4-хмесячный минимум из-за ускорения восходящей динамики рубля.

На мировых рынках опасения экономической рецессии в США и ЕС выступают препятствием для попыток восстановления рисковых активов.

Индекс МосБиржи пробил нижнюю границу недельного диапазона консолидации 2165-2276 пунктов, что увеличивает вероятность дальнейшего снижения в район психологически важного уровня 2000 пунктов, полагает Бабин.

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов также отмечает, что ухудшение настроений на внешних рынках вызвано опасениями, что ужесточение политики мировых ЦБ спровоцирует спад в глобальной экономике. Опубликованный на прошлой неделе протокол июньского заседания ФРС подтвердил, что главным приоритетом для американского регулятора остается борьба с инфляцией даже в ущерб экономическому росту. При этом вышедшие в пятницу неплохие данные по рынку труда Штатов только поддержали ожидания, что на заседании в этом месяце ключевая ставка ФРС будет поднята еще на 75 базисных пунктов. Ряд представителей Федрезерва в последние дни пытались приободрить рынки, заявляя, что страхи рецессии в США "сильно раздуты" и "мягкая посадка" экономики по-прежнему является основным сценарием. Однако эффект от данных высказываний, судя по всему, оказался недолговременным.

Дополнительное давление на российский рынок акций оказывает прохождение дивидендных отсечек в акциях ряда эмитентов. В предстоящие дни российские инвесторы будут продолжать оценивать санкционные новости, в частности, о прогрессе Запада в разработке механизма ограничения цен на российскую нефть, а также следить за корпоративными новостями.

Котировки "Газпрома" просели после того, как компания остановила на 10 дней для профилактических работ "Северный поток 1", ключевой газопровод из РФ в Европу. На этом фоне инвесторы оставили без внимания позитивную новость, что Канада в итоге согласилась отправить в Германию турбину для газопровода, которую удерживала после ремонта из-за санкций.

В Азии в понедельник индексы акций снизились за исключением Японии (японский Nikkei вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng упал на 2,8%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,1-1,4%) и Штаты (индексы просели на 0,5-2%).

На нефтяном рынке цены в понедельник снижаются на фоне сигналов очередного роста заболеваемости коронавирусом в Китае. Сентябрьские фьючерсы на Brent к 18:50 по Москве дешевели на 0,4%, до $106,57 за баррель (+2,3% в пятницу), августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,9%, до $103,86 за баррель (+2% в пятницу).

По официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая, отмечает агентство Bloomberg. В Шанхае число новых случаев 10 июля превысило 60. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений и, соответственно, снижению спроса на нефть в Китае.

В центре внимания рынка на этой неделе - визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию с целью убедить Эр-Рияд нарастить добычу нефти. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

По мнению экспертов, любое увеличение добычи Саудовской Аравии может произойти лишь в рамках соглашения ОПЕК+. Однако есть вариант, что Эр-Рияд и ОАЭ будут компенсировать недостаток добычи других стран ОПЕК, в том числе Нигерии и Анголы, отмечают в RBC.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "Новороссийского морского торгового порта" (-8,4%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-6,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-5,6%), "ОГК-2" (-5,3%), ГК "Самолет" (-4,6%).

Подорожали акции Petropavlovsk (+10,5%), "префы" "ОМЗ" (+10,2%), ТКЗ "Красный котельщик" (+7,3%), бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+7,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+5,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+4,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,42 млрд рублей (из них 8,97 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,95 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,08 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").