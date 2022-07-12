Заявка "Газпрома" на транзит по Украине остается на прежнем уровне

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне прежних дней и месяцев. Европа переживает уже второй день без газа "Северного потока". Дефицит энергии усугубило двукратное падение выработки электроэнергии за счет ветра.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на вторник в объеме 41,2 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в понедельник был 41,1 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам: ""Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,3 млн куб. м на 12 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", указывая, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

Киев предложил перенести транзитные объемы с "Сохрановки" на ГИС "Суджа", но "Газпром" уверен, что это технологически невозможно, исходя из российской потоковой схемы. Также распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от 30 декабря 2019 года.

При этом украинская сторона настаивает, что оплата по-прежнему должна производиться исходя из расчётного объема транспортировки долгосрочного договора 109 млн куб. м в сутки по правилу "качай или плати". "Газпром" в свою очередь указывает, что Киев сократил возможности транспортировки на треть. "Нафтогаз Украины" заявляет, что теперь недополучает оплату за транзит и готовится к обращению в арбитраж.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе с началом новой недели упала до 7,6% от энергобаланса по ЕС, при среднем показателе за прошлую неделю в 15%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют около 62,08%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние сутки составил 0,46 процентных пунктов. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 1,24 процентных пункта. С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

Европейские терминалы по приему СПГ в июле работают в среднем с производительностью 63% от своей мощности, что равно июньскому показателю. Пока что регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии немного уступают европейским хабам.

Спотовые цены на газ в Европе на остановки на ремонт "Северного потока" держатся на уровне $1690 за тысячу кубометров. В Азии цены ощутимо ниже - августовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker - отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $1390.