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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:05

ФТС в июне снизила перечисления в бюджет на 29,3%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за шесть месяцев 2022 года перечислила в федеральный бюджет 3 трлн 488,1 млрд рублей, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года, следует из сообщения службы.

Перечисления оказались на 16,3% выше и прогнозного задания на первое полугодие 2022 года.

В то же время из данных ФТС следует, что в июне 2022 года объем перечислений составил 388,3 млрд рублей, снизившись по сравнению с июнем 2021 года (549 млрд рублей) на 29,3% и на 27,1% по сравнению с маем 2022 года (533 млрд рублей).

Как сообщалось, прогнозное задание для ФТС по перечислениям на 2022 год составляет 6 трлн 224 млрд рублей.

ФТС
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