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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Новак отметил, что уровень газификации в России выше, чем странах ЕС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Уровень газификации России в 2021 году составил 72% и будет еще расти, а российский энергобаланс является одним из самых "зеленых" в мире, в то время как в европейских странах показатель газификации существенно ниже, указал вице-премьерАлександр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

Он напомнил, что в 2021-2025 годах планируется вложить в газификацию России почти 800 млрд рублей, газифицировать более 3 600 населенных пунктов, перевести на газ более 3,2 тысячи котельных и построить более 24 тысяч км межпоселковых газопроводов. Это позволит повысить уровень газификации в стране до 75%. Целевым показателем является доведение уровня газификации к 2030 году до 83%.

"Уже по достигнутым показателям газификации Россия значительно превосходит такие европейские страны, как Германия (47%), Франция (38%), Испания (32%). Для сравнения: в Финляндии, Швеции и Норвегии, где схожий с нашей страной климат, уровень газификации составляет лишь 3%, 1% и 0,2% соответственно", нависал вице-премьер.

В связи с этим он удивлен тем, что "страны Европы последовательно принимают решения по планомерному отказу от российского газа, на который до недавнего времени приходилось порядка 45% импорта".

"В частности, по политическим причинам по инициативе европейской стороны заморожен газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Такие решения принимаются вопреки здравому смыслу, экономической целесообразности, а также интересам экономики и граждан Европы, которые лишаются возможности получить достаточные объемы газа по доступной цене", - заметил он.

Новак напомнил, что уже принято решение, что российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток 2" теперь будут использоваться для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России, "где показатели сетевой газификации (57,3%) пока отстают от среднероссийских".

"Кроме того, президент России дал поручение по расширению программы газификации в обновленной Энергостратегии до 2050 года. В том числе, речь идет о ряде субъектов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Население этих регионов составляют более 8,6 миллиона человек. Потенциальный объем потребления газа в них может достигнуть 30 млрд куб. м в год, а уровень газификации регионов Дальнего Востока к 2035 году может возрасти более чем в 2 раза (к уровню 2020 года)", - заметил вице-премьер.

По его словам, особое внимание здесь будет уделено газификации промышленных потребителей и населенных пунктов вдоль трасс магистральных газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", что позволит снизить использование мазута и дизтоплива и, соответственно, вредные выбросы в атмосферу.

Новак сообщил, что реализация крупных инвестпроектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке предусматривает реконструкцию действующих источников газоснабжения и строительство новых газопроводов-отводов и ГРС, а для газификации населенных пунктов в радиусе до 300 км от газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" может быть предусмотрена организация производства СПГ на ГРС на газопроводах-отводах.

"В настоящее время изучается экономическая обоснованность проекта, а также возможные меры государственной поддержки. Предполагается, что развитие производства малотоннажного СПГ на юге Приморского края и на Сахалине позволит обеспечить газификацию населенных пунктов на побережьях Японского и Охотского морей, а также использовать СПГ для бункеровки морских судов", - заметил он.

Вице-премьер напомнил, что программа догазификации, предполагающая подведение газа к частным жилым домам граждан в тех населенных пунктах, где уже есть сетевой газ, должна быть завершена до 2023 года. По его словам, потенциально объем ее финансирования превысит 400 млрд рублей.

"На конец июня уже принято в работу свыше 634 тысяч заявок. По сравнению с прошлым годом количество поданных заявок выросло почти в 2 раза. Заключено более 416 тысяч договоров и газ доведен до границ участков более 157 тысяч домовладений. Потенциально к газу может быть подключено около 2 млн домовладений в более чем 36 тысяч населенных пунктах. На сегодня в планы-графики догазификации включены 1,2 млн домов", - подчеркнул он.

Новак сообщил также, что на конец 2021 года ежегодное потребление метана на транспорте составило 1,37 млрд кубометров, в 2022 году планируется достичь показателя в 1,71 млрд кубометров, а к 2030 году - 6,8 млрд кубометров.

При этом государство субсидирует строительство заправочной инфраструктуры компримированным природным газом (КПГ) и перевод транспорта на газ, готовится к старту программа поддержки строительства заправок сжиженным природным газом (СПГ), прорабатывается вопрос субсидирования производства мини-СПГ заводов, в первую очередь, вдоль международных транспортных коридоров.

Александр Новак Газпром Евросоюз Германия Норвегия Испания Франция Северный поток 2 СЗФО Сибирь
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