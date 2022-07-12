Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Единственными продавцами валюты на рынке РФ с апреля стали крупнейшие банки

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Единственной категорией продавцов валюты на внутреннем рынке с апреля 2022 года фактически стали системно значимые кредитные организации (СЗКО), они в апреле-июне текущего года продали на бирже долларов США и евро на 2 трлн рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Крупнейшие банки преимущественно продавали валюту клиентов-экспортеров.

Остальные категории участников валютного рынка в апреле-июне преимущественно покупали валюту, отмечает ЦБ. Нерезиденты из дружественных стран совершили "незначительные" покупки валюты. Население РФ за этот период приобрело валюту на бирже на 0,4 трлн рублей. За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объемах - 0,05 трлн рублей, 0,2 трлн рублей и 0,3 трлн рублей в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно, говорится в обзоре.

После периода повышенной волатильности ситуация на валютном рынке в апреле - июне 2022 года характеризовалась устойчивым чистым притоком валюты на внутренний рынок, что способствовало формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе, напомнил регулятор.

"На фоне высоких цен на продукты российского экспорта и сдержанного восстановления импорта сохраняются условия для формирования устойчивого притока валюты на внутренний рынок и избыточной валютной ликвидности в банковском секторе", - отмечает ЦБ.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Владелец сервиса Speedtest оштрафован на 1 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Владелец сервиса Speedtest оштрафован на 1 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Введение глобального корпоративного налога вновь откладывается

Введение глобального корпоративного налога вновь откладывается

Минфин оценит необоснованные расходы госкомпаний для их последующего сокращения

Минфин оценит необоснованные расходы госкомпаний для их последующего сокращения

Торги бумагами Petropavlovsk на LSE приостановлены по просьбе компании

Аналитики спрогнозировали спад продаж легковых машин в России в 2022 году на 28%

Производитель и продавец косметики Lush закроет бизнес в РФ

Производитель и продавец косметики Lush закроет бизнес в РФ

Brent подешевела до $105,28 за баррель на опасениях сокращения спроса в Китае

"Система" разрешила себе замораживать выплаты "санкционным" акционерам

"Система" разрешила себе замораживать выплаты "санкционным" акционерам

CEO АФК "Система" назначен управляющий партнер корпорации Ситдеков

Sephora продает бизнес в России местному руководству

Sephora продает бизнес в России местному руководству
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });