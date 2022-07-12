Единственными продавцами валюты на рынке РФ с апреля стали крупнейшие банки

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Единственной категорией продавцов валюты на внутреннем рынке с апреля 2022 года фактически стали системно значимые кредитные организации (СЗКО), они в апреле-июне текущего года продали на бирже долларов США и евро на 2 трлн рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Крупнейшие банки преимущественно продавали валюту клиентов-экспортеров.

Остальные категории участников валютного рынка в апреле-июне преимущественно покупали валюту, отмечает ЦБ. Нерезиденты из дружественных стран совершили "незначительные" покупки валюты. Население РФ за этот период приобрело валюту на бирже на 0,4 трлн рублей. За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объемах - 0,05 трлн рублей, 0,2 трлн рублей и 0,3 трлн рублей в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно, говорится в обзоре.

После периода повышенной волатильности ситуация на валютном рынке в апреле - июне 2022 года характеризовалась устойчивым чистым притоком валюты на внутренний рынок, что способствовало формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе, напомнил регулятор.

"На фоне высоких цен на продукты российского экспорта и сдержанного восстановления импорта сохраняются условия для формирования устойчивого притока валюты на внутренний рынок и избыточной валютной ликвидности в банковском секторе", - отмечает ЦБ.