GameStop запустила маркетплейс для торговли NFT

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американская GameStop, владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники, запустила маркетплейс для торговли невзаимозаменяемыми токенами - NFT.

Как говорится в сообщении компании, запущенная онлайн-платформа позволит пользователям устанавливать соединение между их цифровыми кошельками и затем продавать, покупать или обменивать предметы в виде NFT. Со временем функционал маркетплейса расширится до Web3-гейминга.

GameStop не впервые работает с цифровыми активами. В мае компания объявила о запуске кошелька для криптовалют и NFT и отметила, что намерена продолжать развитие этого проекта.

В последнее время NFT набирает все большую популярность. Согласно данным компании Salesforce, около 500 тыс. товаров в виде NFT, как ожидается, будут куплены в период с ноября по декабрь.

Котировки акций GameStop растут на 0,6% в ходе предварительных торгов во вторник.