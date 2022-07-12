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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

PepsiCo отразила потери в $1,17 млрд из-за обесценения активов в России

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc. во II финквартале отразила расходы в размере $1,165 млрд в связи с российско-украинским конфликтом.

В частности, расходы на обесценение нематериальных активов (брендов соковой и молочной продукции на российском рынке) за 12 недель, завершившихся 11 июня, составили $1,197 млрд, сообщается в отчете компании.

Компания также сообщила, что продажи снеков и напитков в России во II финквартале сократились на величину двузначного порядка (double-digit).

В начале марта PepsiCo объявила о приостановке программы капвложений, рекламной и промо-активности на российском рынке. Также компания решила прекратить продажи в России бренда Pepsi-Cola и других глобальных флагманских брендов.

Компания находится в процессе приостановки продаж этих брендов, остальная продукция продолжит поступать на российский рынок, отмечается в отчете.

На российский бизнес приходится 4% глобальной выручки и стоимости активов PepsiCo.

На фоне расходов, связанных с российско-украинским конфликтом, квартальная операционная прибыль PepsiCo сократилась на 34%, до $2,08 млрд, операционная маржа снизилась на 6 п.п., до 10,3%.

Выручка компании выросла на 5,2%, до $20,23 млрд. Органический рост выручки составил 13%.

Чистая прибыль за минувший квартал упала до $1,43 млрд, или $1,03 в расчете на акцию, по сравнению с $2,36 млрд, или $1,7 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $1,86 с $1,72 на акцию.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $1,74 на акцию при выручке в $19,51 млрд.

В Северной Америке выручка подразделения Frito-Lay, занимающегося производством снэков, в минувшем финквартале увеличилась на 14% - до $5,18 млрд, подразделения по выпуску напитков - сократилась на 1%, до $6,12 млрд. В подразделении Quaker Foods выручка подскочила на 17%, составив $675 млн.

Доходы компании в Латинской Америке подскочили на 23% и составили $2,42 млрд, в Европе - снизились на 8%, до $3,02 млрд. Выручка PepsiCo в регионе, включающем Африку, Ближний Восток и Южную Азию, повысилась на 6% - до $1,7 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Австралии, Новой Зеландии и Китае - на 3%, до $1,12 млрд.

PepsiCo прогнозирует на 2022 фингод органический рост выручки на 10% (ранее ожидалось повышение на 8%). При этом прогноз скорректированной прибыли в расчете на акцию подтвержден на уровне $6,63.

С начала года капитализация PepsiCo сократилась на 1,9% (до $237,7 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период потерял 19,1%.

PepsiCo США Украина
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