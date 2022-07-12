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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

ЦБ РФ не исключил пересмотра оценки нейтральной ставки

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Банк России не исключает пересмотра оценки нейтральной ставки с учетом изменившихся условий, но пока сохраняет ее на уровне 5-6%, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Сейчас мы сохраняем последнюю оценку. Мы будем смотреть за ситуацией и переоценивать эти параметры, потому что они, безусловно, в новых условиях могли поменяться, но пока мы придерживаемся старых оценок", - сказала Юдаева в программе "Экономика на слух" Российской экономической школы.

"Мы изначально всегда говорили, что это нужно оценить, когда мы вернемся уже к цели по инфляции. Это оцениваемый параметр. Потом поняли, что все равно любая, пусть даже несовершенная оценка, рынку нужна", - отметила первый зампред ЦБ.

Диапазон нейтральной ставки оценивается Банком России в 1-2% в реальном выражении, то есть 5-6% в номинальном выражении при инфляции на уровне 4%.

Банк России Центробанк ЦБ РФ Ксения Юдаева
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