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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Поставки коммерческих самолетов Boeing во II квартале подскочили на 53%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, во втором квартале 2022 года увеличил поставки коммерческих самолетов на 53% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, она поставила на рынок в апреле-июне 121 самолет против 79 самолетов годом ранее.

Поставки за первое полугодие составили 216 воздушных судов по сравнению со 156 самолетами в первые шесть месяцев 2021 года.

Boeing опубликует отчетность за второй квартал и за полугодие 27 июля.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что компания сократила скорректированный убыток до 7 центов на акцию с 60 центов на акцию в апреле-июне прошлого года. Выручка Boeing прогнозируется на уровне $17,5 млрд против $17 млрд годом ранее.

Котировки акций Boeing растут на 8% в ходе торгов в США во вторник. С начала текущего года капитализация компании упала на 27%, в то время как индекс S&P 500 потерял за этот период около 19%.

Boeing
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