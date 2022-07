Фондовый рынок США завершил высоковолатильную сессию снижением

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили в минусе торговую сессию во вторник, в ходе которой несколько раз переходили от роста к снижению и обратно.

Инвесторы ждут данных об инфляции в Штатах за июнь, которые будут обнародованы в среду, и предпочли занять осторожную позицию накануне их публикации, пишет Market Watch.

"Главным драйвером торговли во вторник являлся предстоящий отчет об инфляции в США, - отмечает главный инвестиционный стратег Janney Montgomery Scott Марк Лучини. - Трейдеры не хотели двигаться целенаправленно ни в одном, ни в другом направлении перед его публикацией".

Давление на рынок акций продолжают оказывать сигналы ухудшения ситуации в мировой экономике. Инвесторы опасаются, что замедление темпов глобального экономического роста будет негативно сказываться на корпоративных прибылях. Дополнительным фактором, который может ограничить прибыли американских экспортеров, является укрепление американской валюты. Во вторник курс евро опускался до паритета в паре с долларом, однако затем немного отошел от этого уровня.

"Последствия укрепления доллара проявятся в предстоящих корпоративных отчетах, поскольку оно уменьшит выручку от зарубежной деятельности и прибыли компаний с крупными иностранными операциями", - отмечает основатель Navellier & Associates Луи Навелье.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что прибыли компаний индекса S&P 500 в прошедшем квартале увеличились в среднем на 4,3% - минимальными темпами с конца 2020 года. Три месяца назад ожидалось, что повышение прибылей составит в среднем 5,9%, и ухудшение прогнозов обусловлено ускорением инфляции, а также быстрым ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Среди компаний, которые должны обнародовать квартальные отчеты на этой неделе, - Delta Air Lines Inc., Conagra Brands Inc., UnitedHealth Group Inc., а также банки JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Citigroup Inc. и Wells Fargo.

Акции PepsiCo Inc. подешевели на 0,6% по итогам торгов, несмотря на хорошую отчетность одного из крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков за второй финансовый квартал. Компания увеличила выручку и скорректированную прибыль больше, чем ожидалось, а также улучшила прогноз продаж на текущий фингод.

Бумаги Gap Inc. потеряли в цене 5% на информации об уходе с поста CEO Сони Сингал, возглавившей компанию в марте 2020 года.

Стоимость акций Peloton Interactive Inc. поднялась на 3,7%. Американский производитель спортивных тренажеров объявил во вторник, что прекратит самостоятельный выпуск продукции и расширит сотрудничество со своим тайваньским партнером Rexon Industrial Corp.

Цена бумаг производителя электромобилей Canoo Inc. к закрытию рынка выросла на 53%. Walmart Inc., крупнейшая в США компания сферы розничной торговли, объявила во вторник о покупке 4,5 тыс. электрических фургонов Canoo, которые планирует использовать для доставки онлайн-заказов до двери. Бумаги Walmart подешевели на 0,3%.

Стоимость акций Twitter Inc. поднялась по итогам торгов на 4,3%. Накануне компания сообщила, что в минувшее воскресенье, 10 июля, направила Илону Маску письмо, в котором заявила, что считает его отказ от сделки по покупке компании "недействительным и противоправным", поскольку Twitter не нарушала условий заключенного с Маском соглашения.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник опустился на 192,51 пункта (0,62%) и составил 30981,33 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 35,63 пункта (0,92%) - до 3818,8 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 107,87 пункта (0,95%) и составил 11264,73 пункта.