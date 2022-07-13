"Русал" планирует выпустить облигации на 100 млрд рублей и 4 млрд юаней

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Русал" сообщил, что планирует выпустить два выпуска биржевых облигаций - на сумму до 100 млрд рублей и на сумму до 4 млрд китайских юаней. Компания планирует подать заявку на листинг облигаций на Московской бирже.

Окончательное решение о размещении будет принято компанией позже в зависимости от рыночной конъюнктуры. Выбор площадки и основных параметров облигаций также подлежит окончательному утверждению генеральным директором "Русала".

Ранее "Русал" предложил держателям двух выпусков еврооблигаций согласовать возможность отсрочки выплаты купонов, пока решается проблема с работой инфраструктуры для проведения таких платежей.

Эмитент и поручители по евробондам уверены в своей способности обслуживать долг по еврооблигациям по мере наступления сроков выплат, но антироссийские санкции и ответные меры РФ привели к существенным нарушениям работы платежной инфраструктуры, говорится в сообщении.

Чистый долг "Русала" по данным на конец 2021 года составлял $4,75 млрд, снизившись за год на 14,6%.