Ставки льготных кредитов для МСП на инвестцели будут снижены до 5-6,5%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития подготовило изменения в программу льготного кредитования МСП ("программа 1764"), согласно которым ставки по кредитам на инвестиционные цели будут снижены до 5-6,5%, говорится в сообщении министерства.

Соответствующий проект постановления Минэкономразвития в среду опубликовало на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Минэкономразвития России инициировало изменения в правила программы льготного кредитования 1764, позволяющие в пилотном режиме объединить 2 действующие программы: программу стимулирования кредитования Банка России и корпорации МСП (программа "ПСК") и программу льготного кредитования 1764. Объединение программ позволит снизить ставки по кредитам для предпринимателей до 5% для средних и до 6,5% – для микро и малых компаний", - отмечается в сообщении министерства.

В проекте постановления говорится, что льготные ставки по инвесткредитам не смогут превышать 5-6,5% при размере ключевой ставки ЦБ 10% и менее. Если ключевая ставка ЦБ будет выше 10%, то льготные кредиты на инвестцели для МСП не будут превышать 9% для микро и малых компаний и 7,5% для средних компаний.

Согласно условиям, кредиты будут предоставляться только на инвестиционные цели: до 200 млн рублей – для микропредприятий, до 500 млн – для малых и до 1 млрд рублей - для средних предприятий.

Оператором объединенной программы выступит корпорация МСП.

Программа поддержки льготного кредитования МСП в рамках постановления правительства РФ №1764 начала действовать в 2019 году, с тех пор она несколько раз обновлялась. В рамках программы малый и средний бизнес могут привлечь льготные кредиты на оборотные и инвестиционные цели, а также для рефинансирования долга.