Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,4%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду корректируется вверх вслед за отскоком нефти (Brent пытается отыграть рубеж $100 за баррель), индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,4% во главе с бумагами финкомпаний и "Газпрома".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2141,39 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1143,41 пункта (+0,1%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" смешанная в пределах 1,6%.

Доллар просел до 59,14 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+1,2%), "Яндекса" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), расписки TCS Group (+0,8%), бумаги "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,5% "префы"), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (-1,6%), акции "ММК" (-1,3%), "Северстали" (-1%), "НЛМК" (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), бумаги "Татнефти" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин отмечает улучшение внешнего фона: азиатские фондовые индексы умеренно растут вместе с фьючерсами на S&P 500, корректируясь после снижения накануне, а цены на нефть нащупали поддержку после отката.

Эпидемиологическая обстановка в Шанхае, похоже, стабилизировалась после недавнего всплеска заболеваемости. Тем не менее, риски новых карантинных ограничений сохраняются. Рынки ждут публикации данных по потребительской инфляции в США за июнь - ожидается ускорение роста до 8,8% г/г с 8,6% г/г.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, в среду утром ситуация на внешних рынках улучшается. Ключевые азиатские индексы подрастают после сильных данных по внешней торговле Китая (в первом полугодии объем экспорта КНР увеличился на 13,2% при прогнозах роста на 12,2%). ЦБ Новой Зеландии повысил утром ключевую ставку на 0,5 п.п., до 2,5% годовых.

Нервозность инвесторов сохраняется перед отчетом по инфляции в США. Так, представитель ФРС США Баркин заявил, что наблюдает признаки спада экономической активности в отдельных секторах экономики и ожидает повышения ключевой ставки на 75 б.п. на заседании ФРС в конце июля.

Рынок ожидает, что рост цен в США в июне ускорится до 8,8% в годовом выражении, обновив 40-летний максимум. Однако сам рост будет связан скорее с высокими ценами на продовольствие и энергоносители (в частности, в США цены на бензин в июне впервые выросли до $1,3 за литр). Негативная динамика на глобальных рынках в среду может сохраниться.

Индекс МосБиржи в ближайшее время из-за отсутствия идей для роста будет двигаться в "боковике" – в диапазоне 2100-2200 пунктов, полагает Соловьев.

В США индексы акций завершили волатильную сессию вторника снижением на 0,6-1%. Давление на рынок акций продолжают оказывать сигналы ухудшения ситуации в мировой экономике. Инвесторы опасаются, что замедление темпов глобального экономического роста будет негативно сказываться на корпоративных прибылях. Дополнительным фактором, который может ограничить прибыли американских экспортеров, является укрепление американской валюты. Во вторник курс евро опускался до паритета в паре с долларом, однако затем немного отошел от этого уровня.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что прибыли компаний индекса S&P 500 в прошедшем квартале увеличились в среднем на 4,3% – минимальными темпами с конца 2020 года. Три месяца назад ожидалось, что повышение прибылей составит в среднем 5,9%, и ухудшение прогнозов обусловлено ускорением инфляции, а также быстрым ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Тем временем, в среду в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 8,2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В помесячном выражении цены снизились на 0,1%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics. В мае потребительские цены в ФРГ выросли на 8,7% в годовом и на 1,1% в помесячном выражении.

Потребительские цены во Франции в июне выросли на 6,5%, как и ожидалось.

Инвесторы ожидают статданных по инфляции в Штатах за июнь, которые выйдут в среду в 15:30. Эксперты прогнозируют, что потребительские цены в стране в июне выросли на 8,8% в годовом выражении после роста на 8,6% в мае. Если прогноз подтвердится, то инфляция обновит максимум более чем за 40 лет и Федеральная резервная система США может повысить ставку на июльском заседании на очередные 75 б.п.

Рынки обеспокоены тем, что действия центробанков мира по обузданию инфляции могут подорвать глобальный экономический рост.

Китайский экспорт в первом полугодии вырос на 13,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления страны. Объем импорта поднялся на 4,8%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх после отката до апрельских минимумов из-за усиления опасений рецессии в мировой экономике, возобновления роста заболеваемости COVID-19 в Китае, а также укрепления доллара США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $100,7 за баррель (+1,2% и -7,1% во вторник), августовская цена WTI - $96,94 за баррель (+1,2% и -7,9% накануне).

Спекулятивные игроки делают ставку на дальнейшее снижение нефтяного рынка: чистые "длинные" позиции на основные сорта нефти на прошлой неделе упали до минимума с 2020 года, отмечает агентство Bloomberg.

Несмотря на опасения глобальной рецессии, ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2022 году и ожидает увеличения потребления в 2023 году, а глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что худшее для рынка, вероятно, еще впереди.

Минэнерго США тем временем сохранило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год и понизило прогноз добычи на 2023 год.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) прогнозирует, что Россия сможет переориентировать основные объемы поставок нефти и нефтепродуктов из Европы на другие направления, но все же потеряет значимую часть добычи к концу следующего года.