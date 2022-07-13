МЭА оценило коммерческие запасы нефти как критически низкие

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Мировые коммерческие запасы нефти остаются критически низкими, при том, что последний рост запасов наблюдается в Китае, где нефтепереработчики снизили производство на фоне низкого спроса из-за введенных локдаунов, пишет МЭА в июльском отчете.

Коммерческие запасы нефти промышленности стран ОЭСР несколько восстановились благодаря существенному выпуску государственных запасов (страны МЭА, а также США с весны продают нефть из стратегического резерва - ИФ), но остаются примерно на 300 млн баррелей ниже своего среднего пятилетнего значения.

По подсчетам агентства, коммерческие запасы нефти в мире в мае выросли на скромные 5 млн баррелей, поскольку резкий рост запасов в странах, не входящих в ОЭСР, был нивелирован более низкими запасами в странах ОЭСР и нефтью, плавающей в танкерах. Так, запасы стран ОЭСР выросли на 15,2 млн баррелей - до 2,691 млрд баррелей, что на 301 млн ниже среднего уровня 2017-2021 годов, благодаря высвобождению 32,1 млн баррелей из государственных резервов. По предварительным данным, в июне запасы выросли на 22 млн баррелей.

"Поскольку эмбарго ЕС на российскую нефть должно вступить в полную силу в конце года, рынок нефти может снова ужесточиться. Поскольку легкодоступные резервные мощности заканчиваются как в секторе добычи, так и переработки, могут потребоваться меры со стороны спроса по снижению потребления и цене топлива, которая представляют угрозу для стабильности, особенно в странах с формирующимся рынком", - считает МЭА.

"Без активного политического вмешательства в энергопотребление остаются высокими риски того, что мировая экономика не сможет восстановиться", - полагают эксперты.