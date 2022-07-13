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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Власти хотят взыскать с застройщиков-банкротов 1 млрд рублей до конца года

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В России с обанкротившихся застройщиков жилья намерены взыскать до конца 2022 года около 1 млрд рублей, сообщил журналистам главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

Эти деньги пойдут на достройку проблемных зданий и выплаты компенсаций пострадавшим, объяснил чиновник.

Сейчас, по его словам, идет активная работа по взысканию с них ущерба, и она будет продолжаться.

Фонд развития территорий Константин Тимофеев
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