Власти хотят взыскать с застройщиков-банкротов 1 млрд рублей до конца года

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В России с обанкротившихся застройщиков жилья намерены взыскать до конца 2022 года около 1 млрд рублей, сообщил журналистам главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

Эти деньги пойдут на достройку проблемных зданий и выплаты компенсаций пострадавшим, объяснил чиновник.

Сейчас, по его словам, идет активная работа по взысканию с них ущерба, и она будет продолжаться.