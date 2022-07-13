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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Квартальная прибыль Delta Air сократилась вдвое к допандемийному уровню

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Delta Air Lines, одна из крупнейших авиакомпаний США получила во II квартале скорректированную прибыль, оказавшуюся хуже ожиданий рынка.

Чистая прибыль перевозчика в апреле-июне составила $735 млн, или $1,15 в расчете на акцию, по сравнению с $1,44 млрд, или $2,21 на акцию за аналогичный период допандемийного 2019 года.

Скорректированная прибыль составила $1,44 на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,73 на акцию.

Выручка Delta Air в отчетный период поднялась на 10,3% относительно второго квартала 2019 года, до $13,82 млрд, и превзошла консенсус-прогноз на уровне $12,37 млрд.

Загруженность рейсов сократилась до 87% с 88% при прогнозе аналитиков на уровне 85,5%. Показатель свободного денежного потока в $1,6 млрд также оказался лучше ожидавшихся $1,5 млрд.

В третьем квартале текущего года компания ожидает выручку на 1-5% больше выручки аналогичного квартала 2019 года. Прогноз FactSet для показателя составляет $12,59 млрд, или на 0,3% выше выручки допандемийного периода.

Котировки акций Delta Air в ходе предварительных торгов в среду падают на 2,6%. За последние три месяца капитализация авиакомпании сократилась на 24,2%, до $18,78 млрд, в то время как индекс S&P 500 потерял 14,1% за этот период.

Delta Air США
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