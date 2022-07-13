Внешний долг РФ во II квартале вырос на $21,4 млрд

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Внешний долг РФ во втором квартале 2022 года увеличился на $21,4 млрд, или на 4,8%, до $472,8 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

Динамика показателя обусловлена уменьшением иностранной задолженности прочих секторов, которое было нивелировано увеличением долговых обязательств органов государственного сектора, номинированных в российских рублях, в результате положительной переоценки, отмечается в комментарии ЦБ.

Внешние обязательства РФ в первом квартале снизились на $30,7 млрд, или на 6,4%, до $451,4 млрд с $482,1 млрд. В результате за первое полугодие 2022 года внешний долг РФ уменьшился на $9,2 млрд, или на 1,9%.

Задолженность органов госуправления увеличилась за второй квартал на $20,5 млрд, или на 38,6%, до $73,8 млрд, за первое полугодие - на $10,5 млрд, или на 16,5%, с $63,3 млрд на 1 января 2022 года.

Внешняя задолженность банковского сектора (банки и ЦБ РФ) уменьшилась за второй квартал на $8,4 млрд, или на 7,2%, до $109,3 млрд. За полугодие задолженность снизилась на $5,1 млрд, или на 4,5%, со $114,4 млрд.

В то же время внешняя задолженность прочих секторов экономики увеличилась за второй квартал на $9,4 млрд, или на 3,3%, до $289,8 млрд, за полугодие она уменьшилась на $14,6 млрд, или на 4,8%, с $304,4 млрд.