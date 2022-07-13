Вылов лососей в РФ вырос в 2,3 раза до 34,4 тысяч тонн

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Лососевая путина в 2022 году идет опережающими темпами: вылов лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 34,4 тысяч тонн, сообщило Росрыболовство.

По сравнению с показателем за 2021 год улов вырос на 16% (традиционно сравнивают результаты путины по четным и нечетным годам в связи с жизненным циклом горбуши - на этот вид приходится основная доля вылова лососей).

Лососевая путина началась на Дальнем Востоке 1 июня.

Традиционно основной вылов приходится на Камчатский край. Рыбаки Камчатки добыли 30,3 тыс. тонн, что в три раза больше показателя 2020 года и на 15,6% уровня 2021 года.

На Чукотке вылов составил 265,6 тонны, в Сахалинской области – 1,39 тыс. тонн, в Хабаровском крае – 1,38 тыс. тонн, в Магаданской области – 513,4 тонны, в Приморском крае – 568,5 тонны.

Первоначальный прогноз по вылову лососей в 2022 году на Дальнем Востоке составлял 322 тыс. тонн (в том числе 190 тыс. тонн горбуши, 90 тыс. тонн кеты, 33 тыс. тонн нерки и 8 тыс. тонн кижуча). Рекомендованный вылов чавычи был определен в объеме 510 тонн, симы - 35 тонн. В то же время региональные комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб провели ряд корректировок по увеличению возможного вылова отдельных лососевых в определенных районах промысла.