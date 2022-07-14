В РФ запустили пилот по участию белорусских банков в системе гарантирования госзакупок

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ запустило пилотный проект по участию в 2022-2023 годах белорусских банков в системе гарантирования госзакупок. Соответствующее правительственное постановление опубликовано на сайте кабмина РФ.

В этом документе указаны сроки и этапы реализации проекта, а также названы его участники.

По предложению Минфина, ранее подготовившего проект этого постановления, в проекте на добровольной основе смогут принять участие Сберегательный банк "Беларусбанк", Белвнешэкономбанк, Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", "Банк ВТБ (Беларусь)" и Минский транзитный банк.

Этим банкам предоставлена возможность получить для работы на территории РФ СНИЛС, ИНН, квалифицированные сертификаты ключа проверки электронных подписей. Также они смогут зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок. При этом они будут включены в перечень гарантов в соответствии с положениями закона "О контрактной системе" (44-ФЗ).

При выполнении всех этих условий названные банки смогут до конца декабря 2023 года выдавать независимые гарантии участникам госзакупок наравне с российскими банками.

По действующей редакции 44-ФЗ к банкам, имеющим право предоставлять участникам закупок независимые гарантии, предъявляется требование о наличии кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" или не ниже уровня "ruВ-" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА".

Кроме того, с января текущего года независимые гарантии в рамках госзакупок могут выдавать ВЭБ.РФ и региональные гарантийные организации (РГО).

Как сообщалось, в 2021 году российские банки выдали участникам госзакупок 803 тыс. банковских гарантий (814 тыс. годом ранее) общим стоимостным объемом 1,5 трлн рублей (1,49 трлн рублей). При этом 561,7 тыс. гарантий на 1,2 трлн рублей была выдана участникам госзакупок для обеспечения исполнения контракта, еще 163,2 тыс. гарантий на 267,2 млрд рублей было выдано для обеспечения заявок на участие в закупках и 76,4 тыс. гарантий на 9,5 млрд рублей пошли на обеспечение гарантийных обязательств.