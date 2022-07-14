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Райффайзенбанк повысит комиссию по валютным банковским и брокерским счетам

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк с 31 июля 2022 года повысит комиссию за обслуживание валютных банковских и брокерских счетов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации в ее официальном Telegram-канале.

Комиссия по валютным счетам на сумму свыше 5 тыс. у.е. вырастет до 0,5% в месяц (в японских иенах - свыше 500 тыс. иен) с 0,2%. Комиссия по остаткам свыше 50 тыс. у.е. (50 млн иен) составит 1% в месяц (сейчас банк взимает комиссию по остаткам на сумму свыше 500 тыс. у.е. (5 млн иен) в размере 0,5%). Для премиальных клиентов комиссия составит 1% от суммы свыше 50 тыс. в валюте счета (5 млн иен).

Комиссия за покупку валюты на брокерский счет с 31 июля составит 3% от суммы перевода. Плата при продаже валюты остается прежней – 0,3%.

Райффайзенбанк ввел комиссию за хранение средств на счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах с 30 июня 2022 года.

Остатки по каждой из валют считаются отдельно на последний день календарного месяца. Учитываются средства только на валютных текущих и брокерских счетах. Вклады и ценные бумаги в валюте комиссией не облагаются, отмечает банк.

Кроме того, Райффайзенбанк с 18 июля вводит минимальную сумму исходящего валютного перевода при оформлении в отделении в размере 5 тыс. у.е. При переводе через онлайн-банк с 1 августа она составит 3 тыс. у.е.

"Изменения связаны с сокращением возможностей банков эффективно размещать валюту", - отмечает банк.

"Введение лимитов – это вынужденная мера, процедура проведения платежей усложняется на стороне банков-корреспондентов, а время их обработки растет", - пояснила кредитная организация.

Райффайзенбанк отмечает, что продолжает открывать текущие счета в долларах США и евро.

Райффайзенбанк
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