Порог контроля за финансовыми сделками повышен с 600 тысяч до миллиона рублей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Порог контроля за финансовыми сделками со стороны Росфинмониторинга повышен с 600 тысяч до 1 млн рублей. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, одновременно с 3 млн до 5 млн рублей повышается и порог операций с наличными или безналичными денежными средствами, проводимых в рамках сделок с недвижимым имуществом.

Кроме того, в закон вводится новелла, согласно которой Росфинмониторинг по согласованию с ЦБ вправе определить операции с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю. Ранее такой был перечень закрытым, он был определен в законе.

"При определении операции в качестве подлежащей обязательному контролю уполномоченный орган устанавливает вид данной операции, сумму ее совершения, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющие сведения о названной операции, а также период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в уполномоченный орган и который не может превышать два года", - говорится в документе.

В конце мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России предложил поднять порог обязательного контроля операций с 600 тыс. до 1 млн рублей, для недвижимости – с 3 млн до 5 млн рублей. По ее словам, действующие пороговые суммы были установлены очень давно и уже потеряли свою актуальность. Набиуллина также сообщила, что ЦБ совместно с Росфинмониторингом проведут ревизию операций, которые подлежат обязательному контролю.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.