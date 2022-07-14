Сейм Латвии принял закон о создании стратегических резервов газа

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону об энергетике, которые предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение его стратегических запасов.

Стратегические запасы призваны не только обезопасить поставки газа потребителям, но и обеспечить потребности базовой энергогенерации в зимний период, объяснял ранее председатель комиссии Сейма по народному хозяйству Кришьянис Фелдманс.

Поправки требуют от оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid обеспечить инфраструктуру (что ограничит связанные с газоснабжением риски), а также сформировать стратегические запасы.

Компания должна обеспечить заполнение Инчукалнского подземного газохранилища не позднее 31 августа каждого года в объеме, необходимом для потребления в холодный период - с 1 октября по 30 апреля.

Ранее также сообщалось, что Латвия создаст резерв природного газа объемом 2 ТВт.ч, чтобы обеспечить надежность производства электроэнергии в 2022-2023 годах.