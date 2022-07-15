Bank of America снизил прогноз для S&P 500 на 2022 год до 3600 пунктов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Аналитики Bank of America снизили целевой показатель фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец текущего года до 3600 пунктов с 4500 пунктов, ссылаясь на ожидания рецессии в американской экономике.

Это самый низкий прогноз среди экспертов Уолл-стрит, отмечает MarketWatch. На закрытие торгов в четверг значение индекса составляло 3790,38 пункта, с начала года он упал на 20,5%.

BofA прогнозирует "мягкую" рецессию в США, которая начнется во втором полугодии 2022 года. Также они предполагают, что Федеральная резервная система сделает паузу в цикле подъема процентных ставок в первом полугодии 2023 года и начнет снижать их во втором полугодии следующего года.

Федрезерв, как ожидается, поднимет ставки до 3,25-3,5% годовых к концу текущего года, говорится в сообщении банка. При этом доходность 10-летних гособлигаций США упадет до 2,75% годовых по сравнению с прежним прогнозом в 3,5%.

Также в BofA теперь оценивают среднюю прибыль в расчете на акцию компаний, входящих в расчет S&P 500, в этом году на уровне $218 против прежних $221, в следующем году - $200 против $230.

При наихудшем развитии сценария значение индекса может упасть до 3000-3200 пунктов, полагают в банке.

Другие ведущие аналитики также ухудшали прогнозы для S&P 500 в последнее время.

Credit Suisse понизил оценку до 4300 пунктов с 4900 пунктов, Citigroup - до 4200 пунктов с 4700 пунктов.

Даже самый оптимистичный эксперт - главный инвестиционный стратег Oppenheimer & Co. Джон Столцфус - неделю назад пересмотрел прогноз на конец текущего года до 4800 пунктов с ранее ожидавшихся 5330 пунктов.

По его словам, ситуация на Украине и локдауны в Китае "наряду с более высокой и непроходящей инфляцией добавили достаточно неопределенности и испортили настроения, что оказывает более значительное негативное влияние на фондовый рынок, чем мы ожидали ранее".