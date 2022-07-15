Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:53

Bank of America снизил прогноз для S&P 500 на 2022 год до 3600 пунктов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Аналитики Bank of America снизили целевой показатель фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец текущего года до 3600 пунктов с 4500 пунктов, ссылаясь на ожидания рецессии в американской экономике.

Это самый низкий прогноз среди экспертов Уолл-стрит, отмечает MarketWatch. На закрытие торгов в четверг значение индекса составляло 3790,38 пункта, с начала года он упал на 20,5%.

BofA прогнозирует "мягкую" рецессию в США, которая начнется во втором полугодии 2022 года. Также они предполагают, что Федеральная резервная система сделает паузу в цикле подъема процентных ставок в первом полугодии 2023 года и начнет снижать их во втором полугодии следующего года.

Федрезерв, как ожидается, поднимет ставки до 3,25-3,5% годовых к концу текущего года, говорится в сообщении банка. При этом доходность 10-летних гособлигаций США упадет до 2,75% годовых по сравнению с прежним прогнозом в 3,5%.

Также в BofA теперь оценивают среднюю прибыль в расчете на акцию компаний, входящих в расчет S&P 500, в этом году на уровне $218 против прежних $221, в следующем году - $200 против $230.

При наихудшем развитии сценария значение индекса может упасть до 3000-3200 пунктов, полагают в банке.

Другие ведущие аналитики также ухудшали прогнозы для S&P 500 в последнее время.

Credit Suisse понизил оценку до 4300 пунктов с 4900 пунктов, Citigroup - до 4200 пунктов с 4700 пунктов.

Даже самый оптимистичный эксперт - главный инвестиционный стратег Oppenheimer & Co. Джон Столцфус - неделю назад пересмотрел прогноз на конец текущего года до 4800 пунктов с ранее ожидавшихся 5330 пунктов.

По его словам, ситуация на Украине и локдауны в Китае "наряду с более высокой и непроходящей инфляцией добавили достаточно неопределенности и испортили настроения, что оказывает более значительное негативное влияние на фондовый рынок, чем мы ожидали ранее".

Bank of America США S&P 500 ФРС Украина Китай Credit Suisse Citigroup Oppenheimer & Co
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Норвежский производитель упаковки Elopak решил уйти из РФ

Норвежский производитель упаковки Elopak решил уйти из РФ

Автозавод "Урал" уходит в плановый корпоративный двухнедельный отпуск

Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти впервые за 6 лет

Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти впервые за 6 лет

Россияне в июне купили водки почти на 11% больше, чем год назад

Продажи автомобилей в ЕС в июне упали до рекордного минимума

Продажи автомобилей в ЕС в июне упали до рекордного минимума

Польский производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из РФ

Польский производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из РФ

Нефть подорожала после снижения до минимумов за три месяца

Минфин США временно разрешил операции с бывшей структурой "Газпрома" в ФРГ

Moody's сочло дефолтом выплату внешдолга Белоруссии в нацвалюте

Ритейлеры стали экономить на упаковке для собственных товаров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });