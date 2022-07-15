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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Выделение лесных участков под инвестпроекты предложили передать на федеральный уровень

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минприроды сообщило, что подготовило законопроект, по которому на федеральный уровень передаются полномочия по предоставлению лесных участков для заготовки древесины под реализацию приоритетных инвестиционных проектов.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Лесной кодекс и отдельные законы в части совершенствования арендных отношений".

Предлагается передать на федеральный уровень полномочия по предоставлению лесных участков для заготовки древесины под реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, уточнение оснований для расторжения договоров аренды и критериев добросовестности арендаторов лесных участков, и приведение действующих договоров аренды лесных участков в соответствие с утвержденными типовыми договорами.

Документ уже одобрил думский комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Его готовят к принятию в первом чтении.

Еще одна инициатива Минприроды в лесной сфере сейчас проходит необходимые согласования. Она предполагает наделение новыми полномочиями по конфискации лесозаготовительной и лесовозной техники, которая является орудием незаконной рубки лесных насаждений.

Минприроды Госдума
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