В РФ решили временно заблокировать выход иностранных банков с российского рынка

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Иностранные банки не смогут выйти из активов в РФ до тех пор, пока "дочки" российских кредитных организаций за рубежом лишены возможности нормально функционировать.

"У наших госбанков, которые находятся под санкциями, и вообще у наших банков под санкциями возникли довольно серьезные проблемы с работой по расшивке ситуаций со своими банками, которые находятся за рубежом. В некоторых случаях даже наблюдается такое, что они (иностранные регуляторы - ИФ) устраняют право акционера управлять - реально правовой беспредел. Мы обсудили на нашей подкомиссии, что мы не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать в части разрешения на продажу активов иностранных банков в России. Если будут поступать (обращения - ИФ), будем отклонять", - сказал журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

Выход иностранных банков с российского рынка

Иностранные банки ищут пути выхода с российского рынка с момента начала военной операции на Украине и введения жестких санкций. Первой крупной сделкой стала продажа в мае французской Societe Generale дочернего Росбанка группе "Интеррос" Владимира Потанина (которой он когда-то и принадлежал). Из игроков меньшего масштаба свой актив реализовала чешская PPF Group, которая продала контроль в ХКФ банке группе российских инвесторов. Из официальных и неофициальных источников известно о планах выйти из активов в РФ еще целого ряда иностранных банковских групп, но пока новых сделок нет.

"Мы говорим про "дочки" иностранных банков. Названия понятны всем. А то получается, что мы им разрешаем выходить нормально - тот же Росбанк и т.д. - а там наши не могут вообще ничего сделать", - сказал Моисеев.

Андрей Костин, глава ВТБ, чьи "дочки" в Европе столкнулись с масштабными ограничениями, говорил на ПМЭФ в июне о необходимости "симметричных" ответных мер.

"Давайте объясню на бытовом уровне. У нас был банк в Германии, отлично работающий банк, который в состоянии рассчитаться по всем своим обязательствам, вернуть все свои активы. Нас отстранили от управления, поставили своего управляющего, и говорят - ну вот сейчас банк расплатится со всеми, а потом вы можете даже продать свой банк, только деньги вам все равно не вернут: их просто заморозят на счетах. Почему, если в Европе, в Германии, заморозили наши активы, ввели внешнее управление, мы должны на это спокойно смотреть? Разве не справедливо будет хотя бы разменяться? Почему там у нас просто отбирают, давайте компенсируем наши потери. Никакой политики - чистый бизнес", - говорил Костин в интервью "Интерфаксу".

Отвечая на вопрос о перспективах передачи "дочек" иностранных банков в управление локальным участникам рынка, Моисеев сказал, что пока этого варианта в повестке нет, но не исключил его появления.

"Может быть и поддержим (такие идеи - ИФ), как будет развиваться ситуация. Мы читаем новости о том, что Литва собирается отнимать все у всех... Если будут отнимать, тоже будем меры зеркальные проводить, в том числе, может быть, и такого рода. На этом этапе вопрос так не стоит, но в будущем я этого не исключаю", - заявил он.