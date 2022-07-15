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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Индекс потребдоверия в США в июле неожиданно вырос до 51,1 пункта

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в июле подскочил до 51,1 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предыдущее значение было минимальным за время ведения расчетов.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателя до 49,9 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в июле повысился до 57,1 пункта с 53,8 пункта месяцем ранее. При этом индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до 47,3 пункта с 47,5 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце понизились до 5,2% с 5,3% в июне, на долгосрочную перспективу (5 лет) - до 2,8% с 3,1%.

"Потребители по-прежнему сходятся во мнении насчет пагубного влияния цен на их личные финансы. Доля потребителей, обвинивших инфляцию в ухудшении своего уровня жизни, повысилась до 49%, что совпало с историческим максимумом, достигнутым во время Великой рецессии (2008-2009 годов - ИФ). Негативные взгляды сохранились несмотря на недавнее снижение цен на топливо на заправках", - говорится в сообщении Мичиганского университета.

Окончательное значение июльского индекса потребительского доверия будет опубликовано 29 июля.

США Мичиганский университет
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