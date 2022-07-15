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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Обсуждается выравнивание цен на нефтепродукты для Абхазии с российскими ценами

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и первый замминистра энергетики России Павел Сорокин обсудили в Москве порядок ценообразования на нефтепродукты, поставляемые из России в Абхазию, сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.

Отмечается, что "решения и расчеты, представленные абхазской стороной, коллеги из России отметили как корректные".

"Участники встречи обсудили механизмы, которые могут быть задействованы в решении данного вопроса и будут направлены на выравнивание цен на топливо в Абхазии с российскими ценами", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Обсуждение вопроса продолжится в ближайшие дни.

"На 18 июля назначено проведение расширенного совещания в режиме видеоконференцсвязи, где продолжится обсуждение уже при участии других федеральных органов исполнительной власти, от которых зависит решение данного вопроса",- сообщает пресс-служба.

В совещании 15 июля участвовали представители заинтересованных департаментов Минэнерго.

Абхазия Минэнерго Павел Сорокин Кристина Озган
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