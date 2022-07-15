Датская Danfoss передала бизнес в РФ и Белоруссии местному менеджменту

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Датский производитель энергосберегающего и другого промышленного оборудования Danfoss заключил соглашение о передаче бизнеса в России и Белоруссии местному менеджменту, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией в пятницу.

"Сегодня компания Danfoss сообщает, что подписала соглашение о передаче своего бизнеса местному управлению. После закрытия сделки Danfoss больше не будет работать в России и Белоруссии. Закрытие сделки ожидается в сентябре 2022 года", - говорится в сообщении.

В начале апреля компания анонсировала уход с рынков России и Белоруссии. "После приостановки наших деловых операций в России 28 февраля и в Белоруссии 4 марта мы постоянно оценивали ситуацию. Учитывая последствия санкций, сбои в цепочке поставок и другие проблемы с логистикой, мы решили инициировать контролируемый выход из России и Белоруссии", - сообщали представители Danfoss.

Danfoss является ведущим мировым производителем тепловой и промышленной автоматики, холодильной и приводной техники. Компания присутствовала в РФ с 1993 года.