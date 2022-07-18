Подмосковный ТЦ "Аквилон" повторно выставлен на торги

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Подмосковный ТРЦ "Аквилон" в Орехово-Зуеве выставлен на повторные торги, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

ТРЦ продают в связи с банкротством ООО "РОСТ КАПИТАЛ". Кредитор компании - банк непрофильных активов "Траст".

"Торги посредством публичного предложения будут проходить в период с 18 по 28 июля. Начальная цена - 180 млн рублей", - говорится в сообщении.

"Аквилон" расположен в центре Орехово-Зуева, на берегу Клязьмы, на первой линии центральной городской улицы.

В лот входит восьмиэтажное здание общей площадью 19 тысяч кв.м, земельный участок площадью 9 850 кв.м и парковка на 20 м/мест.

Здание находится в удовлетворительном состоянии и сейчас свободно от арендаторов, говорится в сообщении.

К ТРЦ примыкают две асфальтированные площадки, которые принадлежат мэрии. Их общая площадь составляет 10 тысяч квадратных метров. Руководитель департамента продаж РАД Наталья Круглова сказала, что инвестор в будущем сможет использовать эти участки для расширения ТРЦ или под новое строительство. По ее словам, также возможен редевелопмент здания под строительство многоэтажных жилых домов (жилая площадь оценочно около 18 тысяч кв. м).

В прошлый раз "Аквилон" выставляли на торги осенью 2021 года с начальной ценой 200 млн рублей.