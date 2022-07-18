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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

В июле пассажирские перевозки РЖД выросли в южном направлении на 13,2%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - С начала июля объемы пассажирских железнодорожных перевозок в южном направлении выросли на 13,2% к аналогичному периоду прошлого года, составив 59,2 млн пассажиров, сообщает ОАО "РЖД".

В дальнем следовании компания перевезла 7,4 млн человек, что на 22,6% больше, чем год назад.

На прошлой неделе в продажу дополнительно поступили 50 тысяч билетов в сообщении с курортами Черноморского побережья, а также была организована перевозка четырех крупных детских групп.

В пригородном сообщении за отчетный период перевезено 51,8 млн пассажиров (+12%). Во многом росту способствуют новые маршруты - с 15 июля рельсовые автобусы начали курсировать на севере Карелии, отмечает компания.

РЖД Черное море Карелия
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