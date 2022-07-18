"ЛУКОЙЛ" инвестировал в ВИЭ в 2021 году на 8,5% и в 3,8 раз больше, чем в 2020 и 2019 гг.

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Инвестиции "ЛУКОЙЛа" в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) составили 2,023 млрд рублей в 2021 году, что на 8,5% и в 3,8 раз больше, чем в 2020 и 2019 годах, соответственно. Это следует из отчета компании об устойчивом развитии, опубликованном на сайте компании.

В 2019 году этот показатель был на уровне 526 млн рублей, а в 2020 – 1,865 млрд рублей.

Доля инвестиций в развитие от капитальных затрат в бизнес-секторе "Электроэнергетика" составила 18% по сравнению с 37% в 2020 году и 12% в 2019 году. На доходы, которые получены от продажи электроэнергии, произведенной от ВИЭ, в прошлом году пришлось 13,8%, в 2020 году - 13,9%, в 2019 году - 11,7%.

Низкоуглеродная энергия поставляется потребителям, а также используется для собственных производственных нужд организаций группы. С 1 сентября 2021 года электроэнергия, вырабатываемая от первой очереди Волгоградской СЭС установленной мощностью 10 МВт, поставляется на нефтехимический комплекс ООО "Ставролен", с начала 2022 года начались поставки "зеленой" электроэнергии по прямым договорам со второй очереди Волгоградской СЭС установленной мощностью 20 МВт на Нижегородский НПЗ. Еще одна СЭС установленной мощностью 2,35 МВт строится на территории Краснодарской ТЭЦ. Благодаря активному развитию солнечной генерации в группе "ЛУКОЙЛ" установленная мощность СЭС выросла за пять лет с 10 до 41 МВт, а потребление энергии, выработанной СЭС, организациями компании – с 1,5 до 15 млн кВт.ч.

С 2021 года осуществляются поставки электроэнергии, выработанной гидрогенерирующими объектами ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго", на АЗС ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт", расположенные в Краснодарском крае, по прямым договорам на розничном рынке электроэнергии. Краснодарский край включен в пилотный перечень территорий и дорог федерального значения, где будет создаваться зарядная инфраструктура для электротранспорта в соответствии с государственными планами, в том числе на основе механизма софинансирования со стороны министерства энергетики России. Это создает предпосылки для расширения использования электрозарядных устройств на АЗС группы в данном регионе, отмечает НК.

В прошлом году продолжалась модернизация малой ГЭС на реке Бешенке в Краснодарском крае. Проект направлен на восстановление работы гидроагрегата и организацию дистанционного управления генерирующим оборудованием и водозабором. Кроме того, был проведен пробный дистанционный пуск и мониторинг работы малой ГЭС с Цимлянской ГЭС, завершение проекта ожидается в 2022 году. Малая ГЭС мощностью 1,5 МВт входит в гидроэнергетический комплекс Краснополянской ГЭС и относится к объектам малой гидроэнергетики.