ЦБ предложил поднять втрое потолок начальной капитализации для эмитентов сектора инноваций

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предложил либерализовать одно из условий, позволяющих отнести акции российской организации к ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, подняв втрое верхний порог рыночной капитализации эмитента в течение первой недели торгов после включения его акций в список допущенных к торгам.

"Не умаляя ни в коей мере значение поддержки малого и среднего бизнеса, конечно, важно поддержать именно быстрорастущие высокотехнологичные компании", - сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в понедельник.

При этом такие компании, получив от государства меры поддержки, не всегда удовлетворяют критериям малого бизнеса, а также критериям, которые установлены для отнесения биржей к сектору рынка инноваций и инвестиций.

"И здесь нужны специальные критерии для таких компаний, для того чтобы распространить на них уже действующие меры поддержки и, возможно, выработать специальные меры", - считает Набиуллина.

В частности, глава ЦБ предложила увеличить верхний порог рыночной капитализации эмитентов для отнесения их акций к инновационному сектору с 25 до 75 млрд рублей.

Требование о верхнем пороге капитализации акций компании в первую неделю торгов на биржевом рынке содержатся в утвержденных постановлением правительства РФ №156 от 22 февраля 2012 года правилах отнесения акций и облигаций российских организаций, а также инвестиционных паев, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, для применения налоговой ставки 0% к налоговой базе по налогу на прибыль организаций, определяемой по доходам от операций с этими бумагами.

В настоящее время в секторе рынка инноваций и инвестиций "Московской биржи" торгуются 20 ценных бумаг, в том числе акции и депозитарные расписки Qiwi, Softline Holding, ОАК, "Института стволовых клеток человека", "Международного медицинского центра обработки и криохранения биоматериалов", "Фармсинтеза" и "Группы Позитив".