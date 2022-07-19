ВТБ осенью начнет тестировать трансграничные переводы по номеру телефона через СБП

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ВТБ осенью запустит пилотный проект по трансграничным переводам физлиц через систему быстрых платежей (СБП), сообщил зампред правления банка Анатолий Печатников в интервью телеканалу "Россия 24".

"Технология денежных переводов по номеру телефона станет удобной альтернативой другим типам трансграничных операций. Наши клиенты смогут отправить средства прямо в "ВТБ онлайн", для этого потребуется только номер телефона получателя", - сказал Печатников.

Новый сервис предусматривает моментальную отправку денег в страны ближнего зарубежья по номеру телефона. Также клиенты ВТБ получат возможность переводить средства в соседние страны по номеру карты.

"Сегодня доля СБП в общем объеме переводов между физлицами по России уже превышает 70%, поэтому мы уверены в востребованности нового сервиса. Рассчитываем, что на горизонте трех лет на него будет приходиться до половины всех трансграничных переводов в те страны, которые поддерживают технологию. Второй альтернативой станет перевод в страны ближнего зарубежья по номеру карты, которым наши клиенты смогут воспользоваться уже в третьем квартале", - добавил Печатников.

Осенью начнется тестирование нового сервиса, клиентам банка технология станет доступна до конца года, говорится в сообщении банка. На первом этапе перевести деньги через СБП будет возможно в страны СНГ.

В третьем квартале клиенты ВТБ смогут мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, отмечает банк.