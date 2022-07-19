Группа ММК в I полугодии снизила выплавку стали на 9,5%
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Группа ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") в I полугодии 2022 года произвела 6,063 млн тонн стали, что на 9,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.
Объем выплавки стали во II квартале упал на 7,9% (в I квартале – 3,17 млн тонн), до 2,892 млн тонн.
Продажи товарной металлопродукции понизились в I полугодии на 15,7%, до 5,246 млн тонн. Во втором квартале падение к первому кварталу составило 18,1 %, до 2,362 млн тонн.
Квартальное падение продаж комбинат объяснил "сжатием спроса на металлопродукцию на рынке России, действовавшими ограничениями и неблагоприятной конъюнктурой экспортных рынков".
Средние цены реализации по итогам II квартала упали на 15,7% к уровню предыдущего квартала и составили $1023/тонна, отражая значительное укрепление российского рубля относительно доллара США. Рублевые цены на металлопродукцию при этом сократились на 10,1% в связи со значительным снижением спроса на российском рынке. В первом полугодии цены выросли на 13,3% до $947 за тонну в связи с более благоприятной рыночной конъюнктурой начала 2022 года по сравнению с прошлым годом.
Основные показатели ММК за II квартал и I полугодие 2022 года, тыс. тонн:
|Наименование
|II квартал
|I квартал
|динамика
|Январь-июнь 2022г.
|Динамика к январю-июню 2021г.
|производство
|Сталь
|2 892
|3 170
|-7,9 %
|6 063
|-9,5 %
|Чугун
|2 065
|2 247
|-8,1 %
|4 318
|-17,3 %
|Угольный концентрат
|923
|842
|9,5 %
|1 765
|4,5 %
|ЖРС
|678
|485
|39,9 %
|1 163
|-18,1 %
|продажи группы ММК
|Товарная продукция
|2 362
|2 884
|-18,1 %
|5 246
|-15,7 %
|РФ + СНГ
|2 033
|2 257
|-9,9 %
|4 290
|-8,5 %
|Экспорт
|329
|627
|-47,5 %
|956
|-37,8 %
|Доля премиальной продукции
|43,7 %
|46,8 %
|-3,1 п.п.
|45,4 %
|+4,5 п.п.
Cash-cost сляба вырос во втором квартале на 28,8% по сравнению с предыдущим – до $528 за тонну, что в основном было обусловлено укреплением российского рубля на фоне сохраняющихся высоких цен на сырьевые ресурсы. В первом полугодии cash-cost сляба вырос на 28,5% до $469 за тонну.