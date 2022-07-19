Группа ММК в I полугодии снизила выплавку стали на 9,5%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Группа ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") в I полугодии 2022 года произвела 6,063 млн тонн стали, что на 9,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.

Объем выплавки стали во II квартале упал на 7,9% (в I квартале – 3,17 млн тонн), до 2,892 млн тонн.

Продажи товарной металлопродукции понизились в I полугодии на 15,7%, до 5,246 млн тонн. Во втором квартале падение к первому кварталу составило 18,1 %, до 2,362 млн тонн.

Квартальное падение продаж комбинат объяснил "сжатием спроса на металлопродукцию на рынке России, действовавшими ограничениями и неблагоприятной конъюнктурой экспортных рынков".

Средние цены реализации по итогам II квартала упали на 15,7% к уровню предыдущего квартала и составили $1023/тонна, отражая значительное укрепление российского рубля относительно доллара США. Рублевые цены на металлопродукцию при этом сократились на 10,1% в связи со значительным снижением спроса на российском рынке. В первом полугодии цены выросли на 13,3% до $947 за тонну в связи с более благоприятной рыночной конъюнктурой начала 2022 года по сравнению с прошлым годом.

Основные показатели ММК за II квартал и I полугодие 2022 года, тыс. тонн:

Наименование II квартал I квартал динамика Январь-июнь 2022г. Динамика к январю-июню 2021г. производство Сталь 2 892 3 170 -7,9 % 6 063 -9,5 % Чугун 2 065 2 247 -8,1 % 4 318 -17,3 % Угольный концентрат 923 842 9,5 % 1 765 4,5 % ЖРС 678 485 39,9 % 1 163 -18,1 % продажи группы ММК Товарная продукция 2 362 2 884 -18,1 % 5 246 -15,7 % РФ + СНГ 2 033 2 257 -9,9 % 4 290 -8,5 % Экспорт 329 627 -47,5 % 956 -37,8 % Доля премиальной продукции 43,7 % 46,8 % -3,1 п.п. 45,4 % +4,5 п.п.

Cash-cost сляба вырос во втором квартале на 28,8% по сравнению с предыдущим – до $528 за тонну, что в основном было обусловлено укреплением российского рубля на фоне сохраняющихся высоких цен на сырьевые ресурсы. В первом полугодии cash-cost сляба вырос на 28,5% до $469 за тонну.