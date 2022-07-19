Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Мишустин пообещал запустить модернизацию ЖКХ с 2023 года

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Комплексную программу модернизации ЖКХ в России запустят в 2023 году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства по строительству и ЖКХ.

Он напомнил, что президент Владимир Путин на ПМЭФ-2022 поручил подготовить такую программу и синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития и капремонтом.

"Важно тщательно продумать параметры этого документа и определить источники финансирования. Со следующего года нам необходимо начать его реализацию", - сказал премьер.

"Проблема износа ЖКХ из года в год усугубляется. Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, капремонта жилого фонда. Задача кардинально изменить ситуацию, также как мы делаем, расселяя аварийное жилье и строя дороги", - сказал ранее Путин.

Владимир Путин Михаил Мишустин Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Курс евро опустился ниже 56 рублей

Доллар США опустился ниже 55 руб. впервые с 4 июля

ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений

ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений

Эксперты зафиксировали "неприятное сползание" зернового рынка РФ в рецессию

Рубль растет к доллару и евро в условиях подготовки к пику налоговых выплат

Рубль растет к доллару и евро в условиях подготовки к пику налоговых выплат

Минфин предложил закрепить в бюджетном правиле добычу в 9,5 млн б/с, цену отсечения - $60

Минфин предложил закрепить в бюджетном правиле добычу в 9,5 млн б/с, цену отсечения - $60

Выработка ветряков в ЕС упала из-за жары и штиля

Биткойн поднялся выше $22 тыс. впервые за месяц

Рубль вырос к доллару и евро на фоне внешнего позитива и перед пиком налогового периода

Рубль вырос к доллару и евро на фоне внешнего позитива и перед пиком налогового периода
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });