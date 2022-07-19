Мишустин пообещал запустить модернизацию ЖКХ с 2023 года

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Комплексную программу модернизации ЖКХ в России запустят в 2023 году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства по строительству и ЖКХ.

Он напомнил, что президент Владимир Путин на ПМЭФ-2022 поручил подготовить такую программу и синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития и капремонтом.

"Важно тщательно продумать параметры этого документа и определить источники финансирования. Со следующего года нам необходимо начать его реализацию", - сказал премьер.

"Проблема износа ЖКХ из года в год усугубляется. Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, капремонта жилого фонда. Задача кардинально изменить ситуацию, также как мы делаем, расселяя аварийное жилье и строя дороги", - сказал ранее Путин.