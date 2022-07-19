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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Lockheed Martin сократил квартальную чистую прибыль в шесть раз

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin во втором квартале 2022 года зафиксировал чистую прибыль и выручку ниже прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании в апреле-июне упала почти в шесть раз, до $309 млн по сравнению с $1,81 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $1,16 с $6,52. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,88.

Квартальная выручка Lockheed Martin сократилась на 9,3%, до $15,44 млрд с $17,02 млрд, при консенсус-прогнозе в $15,98 млрд.

Выручка авиационного подразделения сократилась на 12,1%, до $5,86 млрд с $6,66 млрд, подразделения по выпуску противотанковых ракет и систем управления огнем - на 6,7%, до $2,74 млрд, артиллерийских систем - на 5,4%, до $4,01 млрд, космической продукции - на 11,1%, до $2,82 млрд.

Компания ухудшила прогноз на 2022 год и теперь ожидает, что ее выручка составит $65,25 млрд в 2022 году. Ранее компания ожидала показатель на уровне $66 млрд. Прибыль в расчете на акцию, согласно новому прогнозу, составит $21,55 против ранее ожидавшихся $26,7.

С начала 2022 года акции Lockheed Martin подорожали на 9%.

Lockheed Martin США
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