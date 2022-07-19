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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Полугодовая чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ сократилась вдвое

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года "Русснефть" получила прибыль по РСБУ в размере 6,5 млрд рублей, что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 13,6 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Сокращение чистой прибыли, главным образом, обусловлено опережающим ростом себестоимости (на 73,6%, до 130,1 млрд рублей) по сравнению с ростом выручки - на 57,5%, до 163,95 млрд рублей.

Валовая прибыль выросла на 16%, до 33,8 млрд рублей.

Прибыль от продаж в отчетном периоде выросла на 16,8%, до 24,3 млрд рублей.

Дебиторская задолженность на 30 июня увеличилась до 58 млрд рублей против 54,14 млрд рублей на конец 2021 года. Кредиторская задолженность составила 114 млрд рублей против 109,1 млрд рублей на 31 декабря 2021 года.

Русснефть
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