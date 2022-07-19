Евросоюз и Китай обсудили нарушения цепочек поставок

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз и Китай на заседании экономического и торгового диалога высокого уровня (HED) сосредоточились на мировых экономических проблемах, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

"Важность наших экономик связана с ответственностью за формирование совместных ответов на глобальные экономические и торговые вызовы, такие как сбои в цепочках поставок, отсутствие глобальной продовольственной безопасности, бремя задолженности наиболее уязвимых стран и реформа ВТО", - заявил исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Он наряду с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ председательствовал во вторник на девятом заседании экономического и торгового диалога. В обсуждении участвовала комиссар ЕС по финансовым услугам Мейрид Макгиннесс.

Домбровскис отметил, что события на Украине создают серьезные проблемы для глобальной безопасности и экономики. Он также подчеркнул необходимость дальнейшего взаимодействия между ЕС и Китаем для построения более сбалансированных торговых и инвестиционных отношений.

ЕС принял к сведению готовность Китая работать вместе над обеспечением стабильности мировых рынков и решением проблемы глобальной продовольственной безопасности, в том числе за счет экспорта удобрений.

ЕС выдвинул предложения по облегчению долгового бремени стран с низкими доходами как на двусторонней основе, так и в рамках G20. ЕС и Китай договорились совместно работать над реформой ВТО. ЕС также подчеркнул необходимость устранения глобальных искажений (рынка), например, субсидий промышленности и избыточных мощностей.

ЕС и Китай согласились с необходимостью предотвращения сбоев в цепочке поставок и обсудили повышение прозрачности и обмен информацией о поставках некоторых критически важных видов сырья и других продуктов.

В пресс-релизе ЕС подчеркнут конструктивный обмен информацией о финансовых услугах. Китай обязался составить свои будущие внутренние правила так, чтобы они не ограничивали возможности европейских лизинговых компаний предоставлять услуги на всей территории КНР.

Обе стороны приветствовали подписание меморандума между Народным банком Китая и Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам. Он обеспечивает доступ европейских банков к Шанхайской клиринговой палате.

Кроме того, ЕС выразил озабоченность по поводу ухудшения деловой среды в Китае, ее растущей политизации и отсутствия равных условий. Это побуждает компании ЕС пересматривать свою нынешнюю деятельность и планируемые инвестиции в стране.

ЕС вновь заявил о неприемлемости мер экономического принуждения, в том числе в отношении Литвы.

Брюссель предложил Пекину и дальше развивать сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и призвал пересмотреть меры, которые препятствуют воздушному сообщению между ЕС и Китаем.

В 2021 году Китай был третьим по величине партнером ЕС по экспорту товаров (10,2%) и крупнейшим партнером по импорту товаров (22,4%).