Опрос BofA показал рекордный пессимизм инвесторов в США

Рекордные 79% респондентов жду ослабления мировой экономики в ближайшие 12 месяцев

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Все больше инвесторов с пессимизмом оценивает перспективы мировой экономики и корпоративных прибылей, показали результаты июльского опроса фондовых управляющих, проводимого Bank of America Corp. Такие опросы BofA проводит раз в месяц.

В июле доля респондентов, ожидающих ослабления экономики в следующие 12 месяцев, достигла рекордных 79%, увеличившись на 6 процентных пунктов. Доля инвесторов, ожидающих ухудшения корпоративных прибылей в следующие 12 месяцев, выросла на 7 п.п., также достигнув 79%.

Стагфляции в мировой экономике ожидают рекордные 90% опрошенных по сравнению с 83% месяцем ранее.

Инвесторы сократили вложения в рискованные активы до минимумов, невиданных даже в период глобального финансового кризиса, "полностью капитулировав" перед лицом мрачного экономического прогноза, отмечают в BofA.

Доля акций в инвестиционных портфелях в этом месяце упала до минимума с момента краха инвестбанка Lehman Brothers в 2008 году, доля денежных остатков достигла 6,1%, максимума с октября 2001 года.

Среди крупнейших рисков фондовые управляющие отмечают высокую инфляцию, глобальную рецессию, а также "ястребиный" настрой центробанков.

При этом, доля респондентов, ожидающих замедления темпов инфляции в следующем году, достигла максимума со времен глобального финансового кризиса

Последний опрос прошел на прошлой неделе среди 259 инвесторов, управляющих активами на общую сумму $722 млрд.

BofA проводит опросы фондовых управляющих с 1994 года.