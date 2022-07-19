ГПБ вводит для физлиц комиссию по счетам в долларах и евро

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Газпромбанк сообщил, что с 20 июля вводит комиссию за хранение средств на счетах в долларах США и евро объемом более 10 тысяч единиц валюты. Комиссия составит 0,017% в день от общей суммы.

ГПБ также введет комиссию за зачисление средств на счета в долларах США и евро в размере 3% от суммы зачисления. Минимальная сумма комиссии составит 12 тысяч рублей, но не может быть больше суммы зачисления.

С 20 июля комиссия за осуществление физическими лицами любых валютных переводов за границу с использованием системы SWIFT составит 3% от суммы перевода (не менее 12 тысяч рублей и не более 60 тысяч рублей).

"В связи с введением недружественными странами ряда мер ограничительного характера в отношении финансовой системы России платежи в долларах США, евро и других валютах, относящихся к недружественным юрисдикциям, проходят со значительными задержками или не проходят вовсе, а средства находятся под риском заморозки со стороны иностранных банков-корреспондентов, которые более не способны выполнять взятые на себя ранее обязательства", - отмечает Газпромбанк.

"Таким образом, по независящим от нас обстоятельствам на текущий момент мы не можем гарантировать привычный нашим клиентам высокий уровень сервиса и обеспечивать своевременное проведение платежей в валютах недружественных стран, прежде всего долларах США и евро, а также сохранность их средств при подобных операциях", - подчеркивает кредитная организация.

Газпромбанк просит розничных клиентов по возможности воздержаться от операций в долларах и евро.

"В сложившейся ситуации обращаем внимание наших клиентов на постоянно возрастающие для них риски хранения средств в валютах недружественных стран и настойчиво рекомендуем хранить средства, используя счета в валютах дружественных стран", - отмечает банк.