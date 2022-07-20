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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Новых гарантирующих поставщиков обяжут выплатить электросетям долги прежних поставщиков

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Отобранные на конкурсах новые гарантирующие поставщики электроэнергии теперь должны будут выплатить сетевым компаниями долги прежних, лишенных статуса, сообщило Министерство энергетики России.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что в данные о задолженности теперь будет включаться информация о задолженности по оплате услуг на передачу электроэнергии.

"Он (документ - ИФ) направлен на совершенствование проведения конкурсов на статус гарантирующего поставщика. Нововведения позволят улучшить уровень расчетов между гарантирующими поставщиками и сетевыми компаниями, что впоследствии положительно скажется на качестве энергоснабжения потребителей", - объяснил через пресс-службу министерства его руководитель Николай Шульгинов.

Включить долги перед сетями в конкурсы по выбору новых гарантирующих поставщиков в прошлом году предлагала ассоциация "НП "Совет рынка". По правилам отборов новый гарантирующий поставщик должен выплатить кредиторам прежнего, лишенного статуса, определенный уровень долга. Ранее в этот реестр для формирования объема долга включались только требования генкомпаний.

Минэнерго НП Совет рынка Николай Шульгинов
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