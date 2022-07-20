Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4% во главе с "Газпромом"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду корректируется вверх вслед за мировыми фондовыми площадками, сдерживающим фактором выступают сообщения о новых антироссийских санкциях Запада; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,4% во главе с бумагами "Газпрома".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2077,19 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1180,09 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,3%.

Доллар просел до 54,95 рубля (-0,4 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%), бумаги "Интер РАО" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), Polymetal (+0,8%), ВТБ (+0,7%), расписки OZON (+0,6%), акции "Яндекса" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,1% "префы"), "Газпром нефти" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), Московской биржи (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%), акции "МТС" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

"Аэрофлот" возобновит регулярные пассажирские рейсы Москва - Пекин. Полеты будут выполняться один раз в неделю на Airbus A330.

Подешевели акции "ММК" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%).

Во вторник вечером глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила о решении ЕС усилить индивидуальные санкции в отношении России, включив еще 55 человек в санкционные списки.

Она 18 июля принимала участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, где обсуждались дополнительные санкции, предложение по которым находится в настоящий момент на рассмотрении Комитета постоянных представителей (Coreper) стран ЕС и, как ожидается, будет ими согласовано в среду.

Оценки аналитиков

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, в среду утром внешние рынки показывают положительную динамику. Европейские фондовые фьючерсы также в "зеленой" зоне за исключением Великобритании, где вышли данные по потребительской инфляции: в июне наблюдалось ускорение темпов роста до 9,4% (против 9,1% в мае).

Из значимой отчетности следует выделить Tesla, Alcoa, United Airlines. Динамика рынков будет зависеть от представленных результатов. В целом, не исключено, что глобальные рынки в среду могут продолжить рост.

На рынке акций РФ также ожидается отскок, индекс МосБиржи постарается отойти от своего локального минимума. На данный момент сохраняется целевой диапазон для индекса - 2050-2100 пунктов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что индекс МосБиржи вновь попробует отскочить вверх.

Накануне откат индекса МосБиржи на отсечках дивидендов "Сургутнефтегаза", "Ростелекома" и "Транснефти" сдерживался ростом бумаг "Газпрома" на сообщении, что компания начнет прокачку газа по "Северному потоку" в четверг, в соответствии с графиком окончания профилактики. Из-за отсутствия турбин газопровод будет работать не на полную мощность, но и это уже хорошо, поскольку ранее были опасения, что Россия вообще прекратит питать Европу газом. Однако пока рано делать ставку на дальнейший рост акций "Газпрома".

Акции Сбербанка и ВТБ в среду могут выглядеть лучше рынка. Для среднесрочных вложений по-прежнему интересен банк "Санкт-Петербург" с его более чем 13%-ными полугодовыми дивидендами. В итоге, в среду вероятна очередная попытка рынка отскочить вверх, но среднесрочным инвесторам лучше занять выжидательную позицию.

Рынок с большой вероятностью даст купить многие бумаги значительно дешевле: вероятность ухода индекса МосБиржи под отметку 2000 пунктов остается высокой. Рубль в среду может продолжить укрепление перед налоговыми платежами, отмечает Антонов.

В США индексы акций завершили торги ростом на 2,4-3,1%, максимальными темпами почти за месяц. Nasdaq (+3,1%) стал лидером роста благодаря скачку котировок акций крупных технологических компаний, включая Apple (+2,7%) и Alphabet (+4,4%), отскочивших после падения днем ранее.

Индикаторы всех 11 отраслевых групп S&P 500 завершили сессию в плюсе, наибольший подъем показали подындексы телекоммуникационных, финансовых и промышленных компаний, отмечает Market Watch.

По данным Минторга США, число новостроек в стране в июне сократилось на 2% относительно мая и составило 1,559 млн (минимум с апреля 2021г), при прогнозах роста до 1,58 млн, сообщил Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в мае количество новостроек составило 1,591 млн, а не 1,549 млн, как сообщалось ранее.

Ситуация в Азии

В среду в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,7%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,4%).

Народный банк Китая (НБК, Центробанк) в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,7% годовых и ставку по пятилетним кредитам на отметке 4,45% годовых. Кроме того, китайский ЦБ влил 3 млрд юаней ($444,9 млн) в финсистему страны в рамках семидневных операций обратного РЕПО.

Председатель Резервного банка Австралии (Центробанк страны) Филип Лоу ожидает, что инфляция во втором квартале ускорилась, и считает необходимым предпринять меры для возвращения показателя к 2-3%. В первом квартале потребительские цены в стране выросли на 5,1% в годовом выражении. Данные за апрель-июнь будут опубликованы на следующей неделе.

Кроме того, в своей речи в Мельбурне Лоу заявил также, что нейтральная ключевая ставка при текущем уровне инфляции должна составлять по крайней мере 2,5%, в то время как на данном этапе она находится на отметке 1,35%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены корректируются вниз после роста накануне до максимумов с начала июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $106,12 за баррель (-1,2% и +1% во вторник), августовская цена WTI - $102,82 за баррель (-1,3% и +1,6% накануне).

Нефть дешевела большую часть прошлой сессии, однако под конец торгов перешла к росту и обновила максимумы с начала июля (Brent - с 4 июля, WTI - с 8 июля) на опасениях, что действия правительства США по борьбе с изменением климата негативно скажутся на нефтедобыче в стране, пишет MarketWatch.

Президент США Джо Байден во вторник пообещал предпринять "решительные меры со стороны исполнительной власти" для борьбы с изменением климата и поддержки возобновляемой энергетики, не уточнив детали таких мер.

Между тем обнародованные ночью данные Американского института нефти (API) указали на рост нефтяных запасов в США на прошлой неделе примерно на 1,5 млн баррелей. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидали повышения на 400 тыс. баррелей.

Официальная статистика Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов будет опубликована в среду в 17:30 по Москве.