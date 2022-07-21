Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине перед основными налоговыми перечислениями июля на следующей неделе.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 54,7-55,3 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 54,77 руб./$1 (-25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 55,8325 руб./EUR1 (-49,75 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 36,14 коп. к уровню закрытия 20 июля, до 55,25 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,91 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,65 коп. выше официального курса.