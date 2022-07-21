Hyundai нарастил квартальную чистую прибыль более чем в 1,5 раза

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. во втором квартале 2022 года увеличил чистую прибыль более чем в полтора раза, до 3,085 трлн южнокорейских вон ($2,35 млрд) против 1,983 трлн вон за аналогичный период прошлого года.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне 1,908 трлн вон.

Операционная прибыль компании подскочила на 58%, до 2,98 трлн вон.

Квартальная выручка выросла на 19% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, до 36 трлн вон. Между тем объем продаж в минувшем квартале сократился на 5,3%, до 976 тысяч автомобилей.

Hyundai отметил, что увеличение прибыли и выручки было обеспечено за счет активного роста продаж в секторе люксовых и спортивных автомобилей, в том числе марки Genesis.

Кроме того, укрепление доллара к воне также позволило компании, реализующей большую часть продукции на зарубежных рынках, значительно нарастить прибыль. В первом полугодии Hyundai нарастил выручку на 15%, до 66,298 трлн вон, чистую прибыль - на 39%, до 4,862 трлн вон.

Компания ожидает, что поставки автомобилей будут постепенно расти по мере разрешения дефицита полупроводниковой продукции, однако неопределенность из-за геополитической напряженности, распространения коронавируса и инфляции оказывает давление на бизнес.

Капитализация Hyundai с начала 2022 года упала почти на 10%.