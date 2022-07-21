Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Hyundai нарастил квартальную чистую прибыль более чем в 1,5 раза

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. во втором квартале 2022 года увеличил чистую прибыль более чем в полтора раза, до 3,085 трлн южнокорейских вон ($2,35 млрд) против 1,983 трлн вон за аналогичный период прошлого года.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне 1,908 трлн вон.

Операционная прибыль компании подскочила на 58%, до 2,98 трлн вон.

Квартальная выручка выросла на 19% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, до 36 трлн вон. Между тем объем продаж в минувшем квартале сократился на 5,3%, до 976 тысяч автомобилей.

Hyundai отметил, что увеличение прибыли и выручки было обеспечено за счет активного роста продаж в секторе люксовых и спортивных автомобилей, в том числе марки Genesis.

Кроме того, укрепление доллара к воне также позволило компании, реализующей большую часть продукции на зарубежных рынках, значительно нарастить прибыль. В первом полугодии Hyundai нарастил выручку на 15%, до 66,298 трлн вон, чистую прибыль - на 39%, до 4,862 трлн вон.

Компания ожидает, что поставки автомобилей будут постепенно расти по мере разрешения дефицита полупроводниковой продукции, однако неопределенность из-за геополитической напряженности, распространения коронавируса и инфляции оказывает давление на бизнес.

Капитализация Hyundai с начала 2022 года упала почти на 10%.

Hyundai Южная Корея Genesis
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Северный поток" возобновил прокачку газа после плановой профилактики

"Северный поток" возобновил прокачку газа после плановой профилактики

Россельхознадзор констатировал, что в РФ продолжают подменять семгу форелью

Россельхознадзор констатировал, что в РФ продолжают подменять семгу форелью

"Северный поток" после профилактики вновь будет работать на 40% мощности

ЦБ РФ рекомендовал брокерам не продавать "неквалам" бумаги иностранных эмитентов

Группа НЛМК отстала на 1 млн тонн от заложенных ориентиров производства

ЦБ РФ разрешил "недружественным" банкам куплю-продажу одной валюты в обмен на другую

ЦБ РФ разрешил "недружественным" банкам куплю-продажу одной валюты в обмен на другую

ЕС может обнулить пошлины на ввоз аммиака и карбамида, кроме поставок из РФ и Белоруссии

ЕС может обнулить пошлины на ввоз аммиака и карбамида, кроме поставок из РФ и Белоруссии

"Газпром" снова обратился к Siemens по вопросу возврата турбины "Северного потока"

"Газпром" сообщил об очередном рекорде суточных поставок в КНР по "Силе Сибири"

Суд признал банкротом "Открытие холдинг"

Суд признал банкротом "Открытие холдинг"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });