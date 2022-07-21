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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

С начала года в Москве и Петербурге открылись два десятка новых складов self-storage

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2022 года в Москве открылось 16 новых складов self-storage (индивидуального хранения), а в Петербурге - четыре, рассказали в Knight Frank Russia.

"Общая площадь складов формата self-storage в Москве составила 209 544 кв. м, на 6,7% превысив показатель 2021 года. За 2022 год рынок пополнился 16 новыми проектами, а общее число складов индивидуального хранения достигло 100, увеличившись на 19% в годовой динамике. В Санкт-Петербурге за первое полугодие на рынок вышли четыре новых объекта", - уточнили в компании со ссылкой на отчет Ассоциации компаний индивидуального хранения (АКИХ).

По итогам I полугодия 2022 года общий объем качественной складской недвижимости в России составил 37,4 млн кв. м, из которых 54% или более 20,2 млн кв. м приходится на Московский регион. За первое полугодие объем предложения увеличился чуть более чем на 13 тыс. кв. м.

Эти показатели говорят о том, что хранение в объектах self-storage в Москве набирает большую популярность, в первую очередь, у физических лиц, доля которых среди пользователей формата увеличилась более чем на 5 п. п. В целом можно уверенно заявить, что данный сегмент стойко переживает нынешний кризис. Ожидается, что крупные игроки могут продолжить развитие, а также выйдут новые локальные игроки с небольшими по площади проектами. Прирост предложения ожидается прежде всего в отдельно стоящих зданиях (преимущественно советского фонда) в местах с хорошей транспортной доступностью и в густонаселенных районах.

Москва Петербург Knight Frank Russia АКИХ
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