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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Песков заявил, что должное технологическое обслуживание "Северного потока" невозможно

Песков заявил, что должное технологическое обслуживание "Северного потока" невозможно
Фото: АР/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Кремле отмечают, что неполадки, не позволяющие газопроводу "Северный поток" работать на проектной мощности, зафиксированы компанией Siemens, и подчеркивают, что сейчас должное технологическое обслуживание газопровода невозможно.

"Предлагаю внимательно перечитать заявление президента (Путина - ИФ), сделанное в Тегеране. Он абсолютно детально объяснил, сколько компрессорных станций и какие неполадки зафиксированы компанией Siemens, в связи с чем происходит ситуация, при которой невозможно на 100% нарастить давление ", - сказал в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление Берлина о том, что неполадки с турбиной в данный момент не являются причиной снижения прокачки по "Северному потоку".

Как подчеркнул Песков, "это технологические причины, связанные с невозможностью должного технологического обслуживания (газопровода - ИФ)".

Он также отметил, что РФ категорически отвергает обвинения в использовании проблематики поставок газа для политического шантажа, готова и дальше обеспечивать энергобезопасность Европы.

"Президент в Тегеране четко сказал, что "Газпром" выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства. А любые технологические сложности, которые связаны с этим, - они проистекают от тех ограничений, которые ввел Европейский союз. Именно они не позволяют осуществлять ремонт оборудования", - подчеркнул Песков.

По его словам, это касается турбин, работающих на компрессионных станциях. "Именно эти ограничения ведут к тому, что некоторые агрегаты в настоящее время не могут получить необходимое сервисное обслуживание", - указал пресс-секретарь президента.

В четверг, 21 июля, газопровод "Северный поток" возобновил транспортировку газа из России в Германию после плановых профилактических работ.

"Северный поток" сейчас способен работать на 40% мощности (около 67 млн куб. м в сутки). Это связано с тем, что одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале. Кроме того, на компрессорной станции "Портовая" завершился срок межремонтной наработки до капитального ремонта и других двигателей. Сейчас на объекте работают только два двигателя. В скором времени еще один газоперекачивающий агрегат должен быть остановлен в связи с наработкой межремонтного пробега.

Дмитрий Песков Siemens Северный поток
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