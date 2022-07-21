Структуры Kuehne & Nagel проданы топ-менеджеру группы в России и СНГ и сменили бренд

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU -.Компании в России, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане, ранее входившие в глобальную сеть швейцарского логистического провайдера Kuehne & Nagel, продолжают работу под собственным независимым брендом Noytech Supply Chain Solutions, сообщила пресс-служба Noytech.

"Выход из логистической сети Kuehne & Nagel был осуществлен путем выкупа компаний Перри Нойманном, который более 14 лет руководил кластером Kuehne & Nagel в России и странах СНГ", - говорится в сообщении.

"30 лет присутствия в России в качестве части глобальной структуры международной компании позволили нам получить уникальный опыт и собрать ценнейший ресурс - профессиональную команду, которая досконально знает все особенности локальных и международных цепочек поставок, обладает широчайшими компетенциями в этой сфере и способна быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка и потребностям клиентов", - отметил через пресс-службу сам Нойманн.

Сумму сделки в компании не назвали.

У Noytech 24 офиса и склада на территории России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, она управляет 89 000 кв. м складских площадей. Штат компании превышает 1000 сотрудников.

Швейцарская логистическая компания Kuehne & Nagel Group, одна из крупнейших в мире, была основана в 1890 году. Штат компании превышает 72 тысяч человек, которые работают более чем в 100 странах и обслуживают порядка 400 тысяч клиентов.