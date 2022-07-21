Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Структуры Kuehne & Nagel проданы топ-менеджеру группы в России и СНГ и сменили бренд

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU -.Компании в России, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане, ранее входившие в глобальную сеть швейцарского логистического провайдера Kuehne & Nagel, продолжают работу под собственным независимым брендом Noytech Supply Chain Solutions, сообщила пресс-служба Noytech.

"Выход из логистической сети Kuehne & Nagel был осуществлен путем выкупа компаний Перри Нойманном, который более 14 лет руководил кластером Kuehne & Nagel в России и странах СНГ", - говорится в сообщении.

"30 лет присутствия в России в качестве части глобальной структуры международной компании позволили нам получить уникальный опыт и собрать ценнейший ресурс - профессиональную команду, которая досконально знает все особенности локальных и международных цепочек поставок, обладает широчайшими компетенциями в этой сфере и способна быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка и потребностям клиентов", - отметил через пресс-службу сам Нойманн.

Сумму сделки в компании не назвали.

У Noytech 24 офиса и склада на территории России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, она управляет 89 000 кв. м складских площадей. Штат компании превышает 1000 сотрудников.

Швейцарская логистическая компания Kuehne & Nagel Group, одна из крупнейших в мире, была основана в 1890 году. Штат компании превышает 72 тысяч человек, которые работают более чем в 100 странах и обслуживают порядка 400 тысяч клиентов.

Kuehne & Nagel Швейцария СНГ Noytech Перри Нойманн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Риски рецессии толкают спрос на нефть вниз - аналитики ждут $100 за Brent во II полугодии. Обзор

Риски рецессии толкают спрос на нефть вниз - аналитики ждут $100 за Brent во II полугодии. Обзор

ЕЦБ повысил процентные ставки впервые за 11 лет - на 50 б.п.

Сбербанк восстановил работу сервисов после сбоя

Мантуров допустил скорую отмену механизма параллельного импорта

Мантуров допустил скорую отмену механизма параллельного импорта

ВТБ предупредил об установке вредоносного ПО на телефоны через псевдобанковские приложения

ВТБ предупредил об установке вредоносного ПО на телефоны через псевдобанковские приложения

Песков заявил, что должное технологическое обслуживание "Северного потока" невозможно

Песков заявил, что должное технологическое обслуживание "Северного потока" невозможно

Клиенты Сбербанка сообщили о проблемах с доступом к сервисам

Решение SAP уйти из РФ и Белоруссии сократит ее операционную прибыль на 350 млн евро

Ozon заменит предоставлявший скидки счет на маркетплейсе банковской картой

Минздрав обсуждает варианты решения вопроса о ремонте зарубежной медтехники

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });